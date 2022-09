La inteligencia artificial viene dispuesta a conquistar el mundo de la moda

Entornointeligente.com /

¿Está la inteligencia artificial a punto de conquistar el mundo de la moda? Seguramente sí. La moda está cambiado a pasos agigantados y la inteligencia artificial está reinventándola. Los generadores de texto a imagen basados en IA (empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría) como Dall-E y Midjourney de OpenAI, se han vuelto absolutamente virales, y es normal porque el resultado es una pasada.

Se pueden generar imágenes de la nada a partir de un texto que describa lo que queramos ver. El resultado es el de imágenes muy locas, muy llamativas, con una calidad sobresaliente… y esto hace que resulte muy cautivador y a la vez muy útil.

En Trendencias Así es como Google usará la inteligencia artificial para ayudar a personas en riesgo de suicidio, maltrato o abuso Generadores de imágenes DALL-E 2 es el nuevo y revolucionario generador de textos e imágenes de OpenAI. Permite a los usuarios crear imágenes a partir de textos predefinidos. Este generador utiliza una inteligencia artificial llamada GPT-3, que tiene como objetivo entender el significado de las palabras (entradas de lenguaje natural) y convertirlas en imágenes. Mediante el uso de estos generadores, los usuarios pueden convertir sus propias ideas creativas en imágenes leves. Así, DALL-E 2 puede crear imágenes basadas en objetos realistas o interpretar textos que no existen en la realidad.

Teniendo en cuenta esto, estos programas, que aún están en fase beta, ya están empezando a abrirse camino en las industrias creativas.

En Xataka Un nuevo (e impresionante) generador de imágenes por inteligencia artificial está disponible: StableDiffusion La inteligencia artificial en el mundo de la moda En el mundo de la moda, se valora la cantidad por encima de todo, cuanta más producción mejor, por eso puede ayudar a diseñadores a aprovechar el conocimiento basado en el análisis de miles de imágenes y vídeos para realizar sus diseños.

La IA podría agilizar aún más ese proceso, lo que en última instancia ayudaría a sus resultados. Mientras tanto, varias marcas han empezado a utilizar el Metaverso como espacio para vender sus productos, y los influencers digitales han conseguido millones de seguidores.

1/ Using AI to generate fashion

After a bunch of experimentation I finally got DALL-E to work for video by combining it with a few other AI tools

See below for my workflow – #dalle2 #dalle #AIart #ArtificialIntelligence #digitalfashion #virtualfashion pic.twitter.com/x3zP3fIp4G

— Karen X. Cheng (@karenxcheng) August 30, 2022 En Twitter hay varias muestras de lo que podría ser el comienzo de la moda generada por texto e imagen. Aquí un ejemplo:

La usuaria Karen X.Cheng nos muestra una serie de trajes creados por la inteligencia artificial, una manera interesante de proponer ideas de diseño de vestuario y moda.

2/ First I used DALL-E to generate outfits. I did this by erasing parts of my existing outfit and inpainting over it

Btw when I erased the entire outfit, the results didn't look as good. By keeping parts of the original, DALL-E was able to better match color and lighting pic.twitter.com/5OXWVWvN3C

— Karen X. Cheng (@karenxcheng) August 30, 2022 La IA podría encontrar su lugar en el mundo de la moda, especialmente, por el volumen y la velocidad. Permite mejorar las previsiones de demanda, conocer y anticiparse a los deseos de los clientes, optimizar las cadenas, suministro y stock, y por supuesto, crear una experiencia única.

3/ But here’s the challenge. DALL-E works great for individual pictures, but it’s not designed for video. It won’t give you consistency from frame to frame.

Here was my early experiment. See, no consistency between frames pic.twitter.com/3Y8P8UoeTI

— Karen X. Cheng (@karenxcheng) August 30, 2022 Se estima que la inteligencia artificial en el sector moda supere los 4.400 millones de dólares en 2027. Según The Insight Partners sirve para que la alianza entre NTT Data y Google proponga soluciones dinámicas ante la creciente demanda del mercado.

Tal y como afirma IBM en su informe Inteligencia Artificial en el Mundo de la Moda : «la IA está cada vez más presente en todas las facetas del sector de la moda, incluso en el proceso creativo. Por un lado, se está utilizando para generar ideas clave sobre las tendencias tanto para agilizar el proceso de diseño inicial como para predecir mejor la demanda de productos hiperlocalizados».

Por otro lado, esta tecnología sirve para ofrecer a los compradores experiencias de compra perfectas y personalizadas tanto online como en los establecimientos físicos. Entre las empresas que trabajan la inteligencia artificial con IBM destacan Tommy Hilfiger, Marchesa, Yoox Net-a-Porter o CH Carolina Herrera.

Fotos | @Karen X.Cheng, @openaidalle

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com