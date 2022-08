La influencia decisiva de los goles de Lucero en Colo Colo, la marca que logró y el registro que lo acerca a Paredes

Entornointeligente.com /

Colo Colo se mantiene firme como puntero del Campeonato Nacional 2022 luego de vencer a Deportes Antofagasta, este domingo en el estadio Monumental.

El «Cacique» se impuso por la mínima gracias al tanto de su goleador Juan Martín Lucero , que volvió a solucionar los problemas del elenco de Gustavo Quinteros.

Lucero, que llegó al club albo a principios de 2022, se ha transformado en el atacante decisivo que buscaban los blancos desde hace muchos años.

El ex Vélez Sarsfield está cumpliendo una excelente campaña inicial en Macul y este domingo, tras su nueva diana ante los nortinos, llegó a una marca que ningún colocolino no llamado Esteban Paredes desde hace 14 años

Con su anotación ante Antofagasta, el argentino alcanzó la cifra de 20 goles con la camiseta alba en 2022 , algo que no conseguía un delantero blanco desde Lucas Barrios en 2008 (42 dianas)

Desde entonces, solo Paredes pudo romper las redes rivales más de 20 veces (o más) con la camiseta alba en un año calendario.

Cabe mencionar que el «Gato» lleva 12 anotaciones en el Campeonato Nacional, cuatro en la Libertadores, tres en Copa Chile y una en la Sudamericana. En total, tiene el 36% de los tantos que anotó el cuadro de Quinteros en este 2022.

Además, su influencia es clave para su equipo ya que anotó en 15 partidos . Allí Colo Colo ganó 12, empató dos y perdió solo uno (ante River Plate en la Libertadores) .

Futuro aún incierto

Recordemos que Lucero tiene una cláusula de compra a fin de año, la cual Blanco y Negro debe cancelar para quedarse con su pase. Son 900 mil dólares para que el trasandino se quede más tiempo en el Monumental.

«Cuando trajimos a Juan Martín, con toda la búsqueda que hicimos, fue pensando en que esto era lo que iba a resultar e hicimos un pleno, como si estuviéramos en el casino. Por supuesto que estamos todos en la línea de hacer el esfuerzo para que siga «, aseguró hace unos días el gerente deportivo Daniel Morón .

Mientras que el propio jugador fue claro al indicar que su intención es quedarse: » Está la opción de compra en diciembre, nosotros antes de firmar ya dejamos listos los años si se decide efectuar. No hay conversaciones porque no hacen falta. Es algo que depende de los dirigentes, yo me enfoco en lo mío, en hacer las cosas bien para que Colo Colo salga campeón y después se verá lo mejor para todos».

El «Gato» goleador, fundamental en el «Cacique» puntero del fútbol chileno. ¿Encontraste algún error? Avísanos

