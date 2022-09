La influencer venezolana que mostró apoyo a Aida Victoria Merlano tras su condena (VIDEO)

Entornointeligente.com /

En su momento, luego de que ella saliera a contar lo sucedido según su versión, el representante legal de Aida Victoria manifestó que apelarán el fallo para que el Tribunal Superior de Bogotá estudie con mayor rigurosidad el expediente con el fin de revocar la condena, así como «establecer y garantizar» la inocencia de Aida Victoria Merlano.

Pero mientras esto pasa y todo el proceso sigue, más de un influenciador no ha dudado en fijar posición sobre el caso de Aida Victoria Merlano, ya que muchos consideran que ella es su amiga y que están de su lado en este proceso, porque consideran que ella es buena persona.

Entre las personas que decidieron alzar su voz a favor de la influenciadora está su amiga, Mariam Obregón, quien hizo dinámicas de preguntas con sus cientos de seguidores y ellos no dudaron en preguntarle cómo se sentía con este tema y si ella apoyaría a Aida en este proceso.

Ella no dudó en responder que claramente cree en ella, y que ella es una buena persona, por lo que no duda en lo que pasará será lo mejor para ella. «Creo profundamente en que a las personas buenas tienen que pasarles cosas buenas. Espero que exista justicia real, no desde el resentimiento y queriendo dañar a quienes no tienen que ver, viniendo desde el prejuicio. Estamos contigo, Aida y sabes que aquí estaré siempre», fueron las palabras que dedicó la incluencer venezolana a su amiga.

