LA INFLUENCER MARIANA ZAPATA CONSOLIDA SU EMPRESA A NIVEL NACIONAL

La influencer viene poco a poco haciéndose lugar en el mundo de los negocios con su empresa de productos de belleza «Mariana Zapata».

Mariana Zapata es una influencer colombiana, que disfruta de una gran aceptación y reconocimiento en las redes sociales; ahora se estrena como empresaria y desde ya posiciona su marca de productos de belleza a un gran nivel en su país.

En su nueva faceta, Mariana Zapata, con mucho esfuerzo ha logrado que su compañía vaya en un crecimiento a la velocidad de la luz; durante muchos meses sus productos se han mantenido con gran fuerza y ocupando un lugar en el mercado, lo que la ha llevado a convertirse en una de las empresarias más jóvenes y con mayor proyección en Colombia.

«Mi empresa, por lo que he luchado durante tanto tiempo, era mi sueño, aunque no ha sido fácil, hoy es una realidad y la ilusión que esto genera en mí no tiene precio alguno» Mencionó Mariana Zapata.

Aunque, su emprendimiento hace parte de sus proyectos más importantes, no deja de lado sus redes sociales, quienes han sido para ella la puerta de tantas oportunidades; esta joven, que en tan poco tiempo ha captado la atención de millones de personas, va por buen camino y con su disciplina no lo ha demostrado.

La influencia que ejerce con su contenido de inspiración y motivación, es demasiado representativo y con su marca es lo que ha buscado proyectar en la vida de muchas mujeres.

Mariana ha podido demostrar su gran habilidad y talento natural tanto como para las redes sociales, como en el mundo de los negocios, poder construir una carrera realmente próspera, no ha sido nada fácil para ella, pero su visión y dedicación la han mantenido firme.

Ahora, ella espera seguir demostrando que no existen límites; espera seguir creciendo profesionalmente junto a un gran equipo que la respalda y sin contar su millón de seguidores que comparten sus dificultades y éxitos.

