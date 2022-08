¡La infedilidad es una decisión!

Entornointeligente.com /

Muchos la han experimentado y algunos aún no se recuperan de sus efectos, pero la infidelidad es una problemática de la que se habla con medias tintas y muchas veces yéndose por la tangente. DIARIO EXTRA buscó a la psicóloga Karla Angulo para que comentara sobre el asunto, con el fin de ayudar a las personas que se encuentran en esta delicada situación. La experta define que «la infidelidad es violentar la confianza y deja la relación en un estado de vulnerabilidad. Se violenta la seguridad dentro de la relación, también el vínculo que se estaba construyendo, o que ya se tenía, inclusive los proyectos que se tuvieran dentro de la relación de pareja, los planes, los sueños. Socava por completo los cimientos de cualquier cosa que se haya dicho, porque la persona a la que le fueron infiel duda después de todo. Si se dio cuenta de un acto de infidelidad, lo primero que piensa es: ‘¿y cuántas veces lo habrá hecho?’, o si todo fue una mentira». ¿CUÁNDO ES INFIDELIDAD? «Es infidelidad cuando se concibe en su conciencia una ruptura emocional, espiritual, física con su pareja. Muchas parejas viven juntas, quizá nunca han besado a otro u otra, ni siquiera han deseado a alguien más, pero si en su pensamiento ya decidieron ellos que no soy feliz ni lo(-a) hago feliz, vivo por vivir, somos compañeros de casa, de vida, pero ya no hay una situación donde yo vincule», asevera. Y complementa: «Si ya hay una ruptura de vínculos desde el pensamiento, y desde ahí se ve a otra persona, ya podría estar siendo infiel. Pero tiene que haber una ruptura interna, ahí es donde hay infidelidad. No es cierto de que solo si llegaron a la cama, no es cierto que solo si comenzaron a mandarse mensajes con un tono diferente. No, no es cierto. Pero tampoco podemos decir que todo es infidelidad». ¿POR QUÉ SE PRODUCE? Según Angulo, «La infidelidad es una decisión. No fue que no me di cuenta, que no supe en qué momento llegó» y existen motivos tan variados como personas. Sin embargo, hay coincidencias. En primer lugar, cuando la pareja entra en una cotidianeidad insana: «donde no hay nada nuevo, no se explora, se ha perdido el enamoramiento, se ha sesgado mucho la comunicación y entran en una rutina muy pesada. Entonces quien es infiel baja su motivación y podría entrar en un estado donde se pregunta ‘qué estamos haciendo aquí’ o piensa ‘esto no era lo que esperaba’. Hay personas que se sienten estafadas en la medida de que al inicio la relación era mucho más motivante», asevera. Y continúa explicando que estas personas señalan: «la rutina me hizo dejar de pensar en mi pareja y pensar en mí y vino alguien cercano, algún compañero de trabajo, por ejemplo, porque casi siempre hay una cercanía con la persona (a la que se escoge para ser infiel). Empieza a ver en la otra persona lo que ya perdió, lo que no tiene, y es lo que hace muchas veces que él o ella sucumba ante esto diciendo: ‘voy a intentarlo para sentirme mejor’». Aduce que en este caso se trata de una exploración, «es como cubrir lo que siento que la rutina me quitó en la relación que mantengo y entonces ando buscando llenarlo en otro lado. Es completamente errado, porque uno no puede pretender llenar algo en una relación con otro». Otra razón es el miedo al compromiso, «muchas veces hablan acerca de que la relación está muy estable, que eso es una experiencia no antes vivida y vienen los temores de si va a funcionar o si en algún momento eso va a acabar, y hay un autosabotaje. Un engaño, una infidelidad, para que la otra persona termine la relación, porque ni siquiera cuenta con la suficiente valentía para conversarlo». Agrega: «Otro factor es que les gusta andar explorando, porque todavía no quieren compromiso, no han generado un vínculo de lealtad con su pareja y por lo tanto tienen relaciones demasiado, y les llaman así ellos, abiertas, en donde se están dando la oportunidad o los permisos para estar con otras parejas, pero que al fin y al cabo termina siendo en apariencia infidelidad. Es infidelidad cuando una de las partes no está de acuerdo». Y, sobre esto último, profundiza, al consultarle si esa clase de relaciones pueden perjudicar a quienes las practican. «En estas parejas, también hay afectación cuando se dan infidelidades, porque la persona tiene emociones, sentimientos, pensamientos, deseos. Lo que pasa es que dependiendo de la situación en que se dé, en que la persona lo esté manejando, va a querer disfrazar (el rechazo y el dolor) con un ‘no me interesa’, ‘no me dolió’. Porque aceptar que sí me dolió me pone en una posición de mayor vulnerabilidad. Posiblemente ya ha sufrido con anterioridad y no quiere pasar de nuevo por la misma situación y su mecanismo de defensa es ese, decir ‘entonces hagámoslo muy abierto’, porque entre más abierto menos daño me causa… O para poder decir ‘yo te lo dije, ya estabas advertido(-a), fue tu responsabilidad, no la mía’». Y otra razón para ser infiel sería: «por desquite, entonces ahora yo ando haciendo a otros lo que a mí me hicieron, como si los otros fueran a pagar lo que a mí alguien me hizo, y así se vuelve una increíble bola de nieve. Porque entonces él o ella andan haciendo esto con otros y los otros lo hacen con otros más». ¿CÓMO ES UNA PERSONA INFIEL? «La persona que es infiel a un acuerdo con un otro en primer lugar se está siendo infiel a sí misma. A lo que quiere, a lo que merece, al respeto». «Eso sí, podríamos darle el beneficio de la duda de que tal vez no cuantificara el daño o las consecuencias y el impacto que podían tener» sus acciones. «Una persona que es infiel, uno podría inferir que hasta cierto punto tiene un vacío, y está llenándolo con el afecto de otros, pero no le sacia. Entonces cambia pronto de pareja y la forma de poder quitármelo(-a) de encima es provocándole algún dolor para que ya no me insista». Subraya que: «hay personas que tienen habilidades bastante buenas en la parte social y creen que lo están haciendo muy bien, nadie se va a dar cuenta, y cuando se enteran de la infidelidad en primera instancia lo que andan buscando es cómo justificarlo. ‘Es que no me decía que estoy linda y mi compañero de trabajo sí. Ni notaba que me cortaba el pelo’. Ellas dicen eso (las mujeres que han cometido infidelidades), entonces justifican que la indiferencia de su pareja las llevó a los brazos de otro» ¿CUÁL ES LA FORMA SANA DE RESOLVERLO? «Hablándolo con su pareja, expresando cómo se está sintiendo, que las cosas han cambiado o los acuerdos, o lo que habían conversado desde el inicio cuando aceptaron los dos formar una pareja. Si se sienten en compromiso, si tienen algún sueño o alguna meta, y a lo largo de la relación han caído en una cotidianeidad insana, en una rutina, el hablarlo es lo que se debe hacer, empezar a buscar una solución. Y decirlo: ‘Mirá, no me he estado sintiendo bien, siento que nos hemos estancado un poco en la relación, o se ha enfriado, o yo he interpretado lo que has hecho o lo que no has dicho’ y darse la oportunidad ambas partes de que puedan conversar». La psicóloga deja claro que esa es la única forma de saber si la frialdad percibida se debe al correcorre diario o si ya no se comparte un plan de vida y resulta mejor que buscar a alguien más para llenar vacíos. SOLO 10 MINUTOS Angulo amplía que en una investigación reciente sobre rompimientos en las parejas, respecto a cuáles eran los factores que más propiciaban separaciones, «en un alto porcentaje se debían a infidelidad y entre los datos más sorprendentes que arroja el estudio es que descubren que un matrimonio, una pareja, está hablando por día alrededor de 10 minutos. Entonces pongámonos a pensar, ¿alcanzan 10 minutos como para poder hablar lo suficiente, y que estemos entendidos de cómo se siente mi pareja? ¿Cómo me siento yo? ¿Me alcanzan 10 minutos para poder tener una relación tan saludable donde construyamos entre nosotros, entre el vínculo que tenemos y sea suficiente para no tener que estar buscando en otro u otra lo que no tenemos ahorita? Es bastante alarmante. No podemos esperar a tener las condiciones perfectas, yo creo que eso es un gran reto para las parejas, el sacar ese tiempo y espacio, y desde ahí solucionar pues los conflictos, cualquier situación que esté ocurriendo». ¿MACHISMO? Al consultarle a la especialista si el machismo era causante de infidelidad, declara: «Definitivamente hay un componente social. El machismo ha sido parte de nuestra sociedad y hay micromachismos también por parte de la mujer, y estos empiezan cuando tienen una relación y él no las cela, entonces ella siente que si él no la cela ya no la quiere tanto». Pero matiza que: «la infidelidad toca tanto a hombres como a mujeres. Entonces no podríamos decir que la razón de la infidelidad es la existencia del machismo». Y sobre cuándo acabar con una relación en que hubo infidelidad, recalca que eso depende de cada quien. «Va a llegar un momento en que la persona se encontrará consigo misma y va a tener que tomar una decisión: ¿Voy a seguir en esto?». Finalmente, se le preguntó cuándo buscar ayuda profesional en este asunto y asegura que: «En el momento en que tuve una primera experiencia de infidelidad es oportuno buscar ayuda profesional. ¿Por qué la primera? Porque si yo solo lo dejo pasar y lloro unos días o unos meses, y creo que ya estoy bien, podría ser, pero tendría que ser internamente una sanidad en que la persona ya quede disponible para poder tener otra relación». «Desde el primer momento en que una pareja a él o a ella el otro le es infiel, es necesario que lo traten, que busquen ayuda, y que hagan un cierre, para que no arrastren por el resto de su vida en sus relaciones con los demás secuelas de aquella primera infidelidad. Hay muchas ideas irracionales basadas en una sola experiencia».

Lunes 29 Agosto, 2022

12:00 AM

