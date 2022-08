La inesperada reacción de Nacho Casano ante la eliminación de Daniella Navarro de La casa de los famosos (+Video)

Entornointeligente.com /

El actor argentino Nacho Casano se mostró conmovido ante la partida de Daniella de La Casa de los Famosos. Cabe destacar que, la noche del lunes la actriz criolla fue eliminada del reality show de Telemundo y le otorgaron el puesto de 5ta finalista, por lo cual tuvo que agarrar sus maletas y abandonar La Casa, dejando a muchos sorprendidos ya que era una de las participantes favoritas para llegar al premio.

Ahora bien, en su despedida Nacho Casano quien creó una reciente conexión con Daniella, la abrazó y la beso antes de irse, sin embargo lo que ocurrió luego sorprendió a sus compañeros y los espectadores. En este caso, las cámaras del hogar captaron al actor y modelo ‘llorando’ desconsoladamente en un rincón, aparentemente por la venezolana.

Luego de esto, Toni Costa se acercó a él y le dio un abrazo a lo que Nacho le comentaba «No lo vi venir, no me esperaba eso hermano, no me esperaba. Si fue increíble lo que hicieron» . Seguidamente, el bailarín español le dijo a su compañero que serían solo 4 días sin su compañera y que había que respetar las decisiones del público.

Finalmente, muchos internautas consideran que Nacho solo tuvo unas lágrimas de cocodrilo y se encuentra verdaderamente preocupado porque sin la presencia de Daniella su juego dentro del reality y su rating decae.

