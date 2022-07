La  inclusión de la clase al diálogo 

Entornointeligente.com /

La clase media, más que un punto intermedio entre «la riqueza y la pobreza»

No hay dificultad en aceptar que el alto costo de la vida golpea sin clemencia a los trabajadores; a los agroproductores; a los educadores; a los estudiantes a y las etnias, así que tienen ganado su espacio en la Mesa del Diálogo.

Tampoco la empresa privada debería quedar por fuera «del baile», por tratarse de un sector clave dentro de la economía nacional. Así visto el panorama, pareciera que se reproduce una confrontación de la épica lucha de «David contra Goliat»; el fuerte contra el débil.

La clase media, más que un punto intermedio entre «la riqueza y la pobreza», constituye el resultado de la eficacia de la «democracia participativa», pues consta de estructuras institucionales y valores, que hicieron que muchos panameños (as) hicieran posible alcanzar el ascenso social.

Ese deteriorado sector social, que paga impuestos, hipoteca y deudas con los bancos, enfrenta frontalmente los embates de la crisis, pues «le respira sobre la espalda» el fantasma del fracaso, que le amenaza con hacerlo volver al barrio, al campo, o la costa, o a la montaña, «si las cosas no se arreglan».

No es posible concebir una de «calidad de vida», sino se tiene presente que ella se alcanza con un salario que permita enfrentar los costos de la comida; de una educación y una atención médica digna, y otros beneficios que hacen posible la comodidad material. La clase media la integran los pequeños artesanos y empresarios; por los profesionales liberales, por la mayoría de los funcionarios y colaboradores del sector privado. De seguro que no cierran calles ni generan zozobra pública, pues al generar sus ingresos con los servicios que prestan, no pueden comprometer su tiempo productivo en protestas.

Se desconoce que absorbe gran cantidad de mano de obra local, pero en la medida que se «aprieten las cosas», inevitablemente miles de secretarios y otros operarios, ingresarán al ejército de desempleados, sin que para evitar «semejante masacre», se prevea algún «remedio» estatal.

La clase media tiene como preocupación, que se agudice la crisis y se vea obligado a suspender su labor productiva, porque si se viera forzado a cerrar sus negocios….. el Estado perdería un contribuyente insustituible.

