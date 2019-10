Entornointeligente.com /

Con una importante concurrencia de invitados, quedó inaugurada su exposición de pinturas en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat Amalia Amoedo, presidente del Consejo de Administración de arteBA, junto a la curadora Florencia Battiti; el artista plástico Yuyo Noé y Tristana Macció, hija de Rómulo Macció (fallecido en 2016), durante la inauguración de la muestra “Rómulo Macció. Crónicas de New York”, que se presentó en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat Cristina Carlisle, directora de Christie’s Argentina y Uruguay Canela Von Buch junto al presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y, además, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción,, Julio Cesar Crivelli Cecilia Zuberbuhler. La muestra puede visitarse hasta el 23 de febrero de 2020 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat Amalia Amoedo junto a Marina Pellegrini, directora de la Galería Vasari, y última pareja de Rómulo Macció “Desde el Empire State” (1982). Hasta el 23 de febrero, se exhibe una selección de obras de la serie que Rómulo Macció realizó en su taller de Manhattan, hacia fines de los 80 y principios de los 90 “Sun and cold on Nassau Street” (1990) Muchas de las obras que se exhiben pertenecen a colecciones privadas y se exponen por primera vez en la Argentina “Reflejos y vapor en Manhattan” (1998). Bohemio, temperamental, bon vivant e irreverente, Rómulo Macció es uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. Ciudadano del mundo, a lo largo de su vida residió en París, Madrid, Londres y Nueva York. Realizó exposiciones individuales en salas y museos de París, Venecia, Milán, Roma, Barcelona, Bilbao, Madrid, Múnich, Colonia, Nueva York, Austin, México DF y La Habana “Fulton St” (1991) A lo largo de su carrera, Macció recibió numerosas distinciones. Entre las más destacadas se encuentran el Premio De Ridder en 1959, el Primer Premio Internacional del Instituto Torcuato Di Tella en 1963, el Guggenheim Award en 1964 y el Gran Premio de Honor del Salón Nacional en 1967. Representó a la Argentina en la Bienal de Venecia en 1968 y 1988, en la Bienal de París en 1969 y en la Bienal de San Pablo en 1963 y en 1985 Rosie Smith y Bitza Imbellone en la exposición producida por “Colección Amalita” Alejandro Vigilante y Alejandro Raineri Fini Ayerza y Gachi Hasper Teresa Anchorena, presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y Marcia Schwartz Esta exposición cuenta con la curaduría de Florencia Battiti y con la museografía de Juan José Cambre Silvia Miccio y Ada Mazo Eduardo Mallea y Marina Pellegrini Adolfo Donati Miguel Habud Mirta Peña, Nora Portela y Elena Fortabat /// Fotos: Gentileza Colección Amalita – Alejandro Raineri PR

