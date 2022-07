La importancia del inglés en los jugadores ecuatorianos

Entornointeligente.com /

El inglés es una herramienta muy importante para los futbolistas profesionales , ya ques el inglés será la forma más efectiva de comunicarse, cuando jueguen en otros países.

Actualmente, varios futbolistas ecuatorianos juegan en países donde el inglés es imprescindible para comunicarse. Algunos han o ptado por aprender el idioma, mientras que otros no.

Moisés Caicedo , jugador del Brighton y de la Selección de Ecuador, es uno de los deportistas que optó por superarse y aprender el idioma que hablan en el país que juega.

Cuando recién fue transferido a Inglaterra se conoció que ‘Moi’ estaba tomando clases de inglés con un profesor, además, su compañero de equipo y selección Jeremy Sarmiento, que habla inglés perfectamente, lo ayudó a que su adaptación sea más rápida.

Recientemente, el 18 de julio de 2022, el ecuatoriano dio muestras de su avance dando su primera entrevista completa en inglés para el Brighton.

​

All things Albion with Moises Caicedo! 🎥 pic.twitter.com/ypEvLZmA7x

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 18, 2022

Otro caso similar vive Piero Hincapié , defensa ecuatoriano que vive en Alemania. El zaguero es uno de los jóvenes con mayor proyección del Bayer Leverkusen, club donde milita actualmente.

De igual forma, Piero ha compartido historias en su cuenta de Instagram, donde se lo ve tomando clases de inglés.

​

Moisés Caicedo aprendiendo inglés…

Piero Hincapié aprendiendo inglés…

– Son todo lo que está bien en la vida 🥺

🇪🇨 Genios dentro y fuera de la cancha pic.twitter.com/E85j6JVqe2

— Mauricio Flores. (@mauflores0) February 24, 2022

Jhegson Méndez otro ecuatoriano que juega en el exterior, vive poco más de tres años en Estados Unidos, ya que jugaba en el Orlando City y actualmente se encuentra en Los Ángeles FC.

El futbolista ha demostrado múltiples veces su dominio del inglés en varias entrevistas para medios estadounidenses.

​

Acá hay un crecimiento, personal… Aparte de tener talento y calidad, claro está..

Muy bien Sebas!! pic.twitter.com/FrzKFCPlwB

— Andrés Morales C (@AndresMorales_C) April 13, 2022

Sin embargo, también hay casos de otros jugadores que no han optado por ese mismo camino.

Por ejemplo , Diego Palacio s, lateral que juega en Los Ángeles FC en Estados Unidos, no habla inglés. En un vídeo donde su técnico le dijo que sería All-Star en el juego de las estrellas de la MLS, el jugador agradeció diciendo solamente gracias en un inglés muy básico y riéndose.

De igual forma, su compañero de equipo José Cifuentes , cuando ha sido entrevistado por el club lo ha hecho en español y no en inglés.

The best of @MLS ‘ best.

When @SCherundolo broke the news to our All-Stars. pic.twitter.com/TJAjEqn0sG

— LAFC (@LAFC) July 12, 2022

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com