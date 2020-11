La impactante transformación física de Ben Affleck tras recuperarse de su alcoholismo

Ben Affleck aprovechó la cuarentena y se puso en forma. Foto: Shutterstock

Un hombre completamente nuevo. Ben Affleck atraviesa un gran momento personal y su transformación física, a la altura de su mejor época con el traje de Batman, lo ilustra. Su dramática pérdida de peso, basada en una nueva dieta y un duro entrenamiento, sin duda va tan bien como su noviazgo con la actriz cubana Ana de Armas.

Según la revista US Weekly, el ganador de dos premios Oscar, de 48 años, se ha centrado en su salud en medio de la pandemia de coronavirus .”Ha estado tratando de comer de manera saludable, hacer mucho ejercicio, reducir los carbohidratos y comer muchas proteínas”, señala la publicación, que agrega que Affleck se ha mantenido sobrio tras su última recaída a finales de 2019.

El reciente cambio de estilo de vida del actor se debe en buena medida a Ana de Armas, con quien está en pareja hace un año. Ambos se enamoraron durante el rodaje del thriller “Deep Water” en noviembre de 2019 y confirmaron su romance en el mes de marzo durante un viaje a Cuba. Los novios pasaron la cuarentena juntos en la mansión que el director tiene en Los Ángeles.

Contribuye a la situación general que la relación que De Armas tiene con los hijos que Affleck comparte con su ex esposa Jennifer Garner sea muy buena. Violet de 14 años, Seraphina de 11 y Samuel de 8 tienen un vínculo cercano con la actriz de 32 años.

“Ana también trata de comer sano y ha hecho que Ben se interese más por ello”, contó una fuente cercana a la pareja a la publicación. “Lo están haciendo bien. Se centran en los hijos de Ben, en el trabajo, en pasar tiempo juntos y disfrutar el uno del otro”.

Ben Affleck y Ana de Armas en Los Angeles

La relación entre los actores se ha fortalecido gracias al apoyo de la protagonista de “Knives out” hacia la sobriedad de Affleck, quien ha estado numerosas veces en rehabilitación debido a su adicción al alcohol. “Desde que Ana ha estado en la vida de Ben, estar sobrio se ha vuelto más fácil de manejar”, decía una fuente con conocimiento de la vida de la pareja al sitio de noticias de entretenimiento E! News.

De Armas estuvo casada con el actor español Marc Clotet de 2011 a 2013.

Sin dudas el actor está en un gran momento personal y laboral. Hace unos meses también confirmó el estreno de “The last duel”, una nueva película con Matt Damon y Adam Driver bajo las órdenes de Ridley Scott, que comenzaron a rodar en marzo y que tuvo que interrumpirse por la pandemia.

Aunque Robert Pattinson hará su debut como Batman bajo las órdenes Matt Reeves en 2022, ya se ha confirmado que retomará su antiguo personaje en “The Flash”, dirigida por el argentino Andy Muschietti, conocido por su trabajo en las dos últimas entregas de “IT”, basadas sobre la novela de Stephen King.

