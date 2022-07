La Ilegal, Antidemocrática y Tiránica Nueva constitución que quieren Imponer en Chile. Por Nelson Castro Q

Entornointeligente.com /

Cada vez estoy más seguro, que en Chile intervinieron recursos financieros, políticos, de agrupaciones violentistas internas de Chile, de agrupaciones violentistas externas extranjeras como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que promueven el ultra izquierdismo en América Latina, de partidos políticos de Chile como el Partido Comunista y los partidos que Agrupan al Frente Amplio, para desarrollar lo que ocurrió como principio básico de manejo político polarizado pro violencia del 18 de octubre del 2019 ( http://cl.globedia.com/chile-camino-socialista-vuelta-nelson-csatro ).

Latino América esta siendo intervenida nuevamente, como los años 70, por una campaña fuerte de influencias ultra izquierdistas dirigidas por ciertos lideres de gobierno.

Son ejemplos que no dejan el poder y es una tentación que nuevamente, con esta nueva constitución, atacaría Chile.

Estas malas influencias contra la democracia y la libertad, sin mencionar sus fracasos constantes en finanzas y economía, que traen pobreza e inflación eternas, vienen por gobiernos marxistas-leninistas en Venezuela, desde Chavez hasta Maduro hoy con 23 años seguidos;Cuba desde Castro con mas de 60 años; Nicaragua con Daniel Ortega el sandinista, reelegido en 4 periodos seguidos cuestionados, años 2007, 2011, 2016 y 2021, sumando 15 años en el poder, faltándole 3 por cumplir. Lo que sumaria 18 años seguidos, sin considerar como jefe de la junta de gobierno entre 1981-1985.

Chile cometio el primer error, señalado en investigaciones de mi Blog Nuevo Politico ( http://cl.globedia.com/incendios-saqueos-chile-republicacion-noviembre-2019-nelson-castro ), con el denominado Acuerdo por la Paz, también pro violencia del 15 de noviembre del 2019 ( http://cl.globedia.com/clase-politica-acuerdo-paz-social-constitucion-noviembre-chile-nelson-castro ), que puso en realidad, una pistola al pecho, al ya manejado gobierno de centro-derecha de Sebastían Piñera por la oposición, desde que fue elegido por segunda vez, por un Congreso de mayoría izquierdista violentista, que delineo un supuesto acuerdo que no se cumplió para nada, para evitar futuras acciones de violencia que no dejaron de ocurrir, e incluso se producen hasta hoy en el Barrio Lastarria, Santiago Centro y plaza Baquedano.

Acciones delineadas por facciones políticas que desembocaron en un plebiscito, segundo gran error que nunca fue necesidad urgente básica, para determinar la posibilidad o no, de una nueva carta constitucional, que los mas ultras del partido comunista y F.A. ya la pensaban como solución a los problemas de Chile, en el desarrollo de una Asamblea Constitucional típica de los gobiernos mas tiránicos de los gobiernos A.L. para llegar a un estado socialista de sus naciones, que se había consolidado con un tercer error importante, un gobierno ultra izquierdista en Chile por sus votantes desinformados, que van de la mano para sus propias consolidaciones institucionales : Gobierno y Constittución Nueva tipo C.C.

La elección del gobierno ultra izquierdista de Gabriel Boric que es asi, por y con el respaldo político al gobierno y programa presidencial, diseñado en su mayoria como lo dijo el Alcalde de Recoleta Daniel Jadue, por el P.C. como partido y el el F.A., facciones hermanas en violencia desde sus principios operativos ( http://cl.globedia.com/eleccion-presidencial-vital-futuro-democratico-libre-chile-nelson-castro) .

Una Constitución que en ninguna parte soluciona los problemas directos de un país, totalmente in necesaria. Una constitucion entregada para solucionar problemas puntuales, que no venían ni vienen al caso, que incluso podían solucionarse con modificaciones constitucionales agregadas a las ya hechas por el Gobierno de Ricardo Lagos en el año 2005, de pensiones bajas, calidad de salud, educación y remuneraciones mínimas insatisfactorias, que indudablemente existían.Pero que en el caso de la salud y la educacion, no se solucionan para nada y mucho menos, como quiere la nueva constitucion y gobierno actual, con estatizar ambas, sobre saturando los sistemas respectivos, ya sobre saturados en la actualidad, afianzando la decadencia a niveles mayúsculos a futuro de la salud y educacion chilenas.

Pero se olvidó un periodo de 30 años de progreso en todo sentido, que hicieron de Chile uno de los tres países de mayor progreso, mejor ubicados de L.A. que nadie puede desconocer, excepto los olvidadizos interesados de siempre, pertenecientes a facciones políticos de izquierda polarizadas ultras de clara influencia extranjera, localizadas en los mencionados Foros de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Que les interesa como organizaciones extender los gobiernos marxistas-leninistas-Chavista pro Venezuela-Cuba y hoy además Nicaragua.

Por lo cual, el Congreso dominante de izquierda en el gobierno de Piñera, y yo diría de ultra-izquierda violentista disfrazados por democrátas, terminaron por aprovechar las condiciones que se auto crearon frente a un gobierno ya entregado y una Derecha política que también se dejo estar, que aun mantiene las votaciones legales mayores de todos los actuales partidos, que también cedieron en sus exigencias legales, para posteriormente a la creación del plebiscito de una nueva constitución ( http://cl.globedia.com/constituciones-finalidad-nelson-castro ), esta fuera diseñada sin ninguna exigencia al SERVEL que le diera algo de democracia a su implementación, cayendo en un nuevo ardid: el diseño de esta por personas sin conocimiento del tema; muchos sin siquiera cursados los estudios de nivel básico; que se reunian a destruir la plaza Baquedano y saquear todo el sector comercial y residencial del vecindario; con profesores de la Universidad los menos, con clara entrega de orientación doctrinaria ultra izquierdistas a sus alumnos; otros de actividades altamente corruptas; otros de baja moralidad.

Que el SERVEL no puso ninguna exigencia sino solo el articulo 132 de carta actual, sin exigir personas mayores de 18 años, al menos 35 años, dado el alto conocimiento necesario para redactar una constitucion; siendo impedimento ademas solo una pena aflictiva y no importaba nada, un cumulo de faltas personales reiteradas menores, que desgraciadanente demuestran un futuro delictual.

Que lamentablemente, el Congreso no puso como exigencia a la modificación constitucional para el plebiscito de necesidad o No de constitucion, que la votación fuera OBLIGATORIA para el 100% de los votantes como será para el 4/9. Concurriendo una cifra muy menor, siendo solo el 43, 35% del padron total electoral, quedando sin votar el 56, 65% para algo tan importante, que indica una baja representacion global ciudadana, como para dar curso y practicamente acceder a un estado socialista, con la aprobación de esta constitución para el futuro del pais y caer en las intenciones mas siniestras de Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Miguel Diaz-Canel y Evo Morales, como los paises mas propensos al ultra izquierdismo hoy en A.L.No olvidando a Argentina, Peru, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, tambien hoy con gobiernos pro-ultra-izquierdistas.

Que casi el 11% de los 155 escaños fueran reservados para pueblos indígenas en Chile, que no tienen la alta representacion numérica de Bolivia o Mexico o Peru. Habiendose ademas producido una apropiacion territorial violentista con armas de grueso calibre, de un pueblo indigena, los mapuches, pero los menos de ellos, que no son representativos tampoco de pueblos originarios de Chile, sino de origen de la Previa Argentina. Invadiendo por el valle de Cautin este territorio con Mapuches, en ese territorio prechileno, ya asentado con pueblos indigenas originarios de Chile (Pueblo chincha-Atacameño-diaguita), por el año aproximado segun Francisco Encina entre 1260 y 1460 D.C.

Sector mapuche violentista, separatista que ha quemado medio Araucania, sometido el lugar, expulsado y quemado a personas en sus casas, medios de transportes, empresas, municipalidades, que se sospecha roban madera, piden pago de compensaciones indebidas ilegales por estar viviendo y cultivar su terreno donde viven, son narcotraficantes, impiden el ingreso de representantes de la ley y los han asesinado segun prensa, que quieren dividir Chile.Beneficiados especialmente por la nueva constitucion de la C.C. con leyes y jueces especiales para las 11 etnias. Incluso con sospechas expresados por ex fiscales del estado, que son visitados por paramilitares armados extranjeros colombianos de las FARC y ELN en la CAM mapuche ( http://cl.globedia.com/pecados-vicios-acompanan-irremediablemente-conflicto-mapuche-nelson-castro ).

Que la paridad de genero, otorga obligatoriamente en la nueva constitucion, igualdad de cargos hombre-mujer, dando por elegida a damas con bajisima representacion de votantes. no siendo expresion mayoritaría de la soberania popular.

Que muchos de los 48 escaños de los 155, fueran elegidos como convencionales independientes, que no se sabían de donde eran, siendo probablemente afiliados políticos de partidos como el comunista o de izquierda polarizada, que aumentaron sus posiblidades de ser elegidos en otras listas, donde no tenian cupos.

La Plurinacionalidad que pretende la nueva Constitucion en Chile, busca leyes especiales, jueces especiales y privegiadas para 11 pueblos aborígenes, con divisiones territoriales del pais

Resumen: de los 2/3 de los escaños a convencionales de los 155 que se presentaron: Fueron agrupaciones de personas, que partieron sabiendo que querían un producto divisionista, de objetivos ultra izquierdistas pro gobiernos similares en A.L. como el P.C. el F.A. y el partido del Pueblo; además de la Ex Concertación con la Lista Apruebo, que claramente diseñaron LEYES.

No escribieron como les correspondía hacer una directriz general de un diseño democrático; legal; ético; justo; libertario; igualitario sin privilegios de leyes, sociales o de razas; con una persona un voto; sin pluri estados; sabiendo que un articulo de esta constitución puede destruir el país , habiendo hecho un gasto multimillonario, en un papelucho sin valor, engañando a la gente con una visión social, que siempre ha tenido este país, que debo recordar, ha sido gobernada y legislada desde la vuelta a la democracia, por ya 6 gobiernos de izquierda hasta Boric y solo 2 de derecha con 33 años totales.

Aquí lo que interesa, son gobiernos democráticos y libertarios, con un desarrollo progresivo de la alternancia en el poder hacia el logro total del desarrollo. Pero no pausas pseudo demócratas, con gobiernos que se reiteran en el poder que no quieren dejar.

Ejemplo mas detallado mencionado previamente es: Venezuela con Hugo Chavez, que asume la 1° presidencia en febrero del 1999;repite el 03/12/2006 hasta 10/2012, pero muere el 05/03/2013 por un Cáncer. Estuvo tres periodos sin alternarse, es decir poco mas de 13 años en el poder.

Asume Maduro, Nicolas como vicepresidente elegido, pero con controversia el 19/04/2013 hasta el 2° periodo reelegido con controversia también, el 10/01/2019. Son otros 9 años hasta el 2022 gobernando. En total el Chavismo en Venezuela, gobierno muy admirado por el P.C. chileno y el Presidente Boric, sin alternancia en el poder, de un tirón. Son 22 años sin cambio de sistema político y pasándola muy mal el pueblo venezolano, con un gobierno cuestionado seriamente por varios informes de Denuncias de Maltrato por Lesa Humanidad a la población venezolana desidente.

Es la historia también de países como Bolivia con Evo Morales con casi 4 gobiernos seguidos, alternancia seguida por un gobierno interino, pero volvieron al poder y metieron presa a la mujer que tuvo la valentía de enfrentar su verdadera tirania y dictadura en el poder boliviano. Ecuador con Rafael Correa con 3 gobiernos seguidos y 10 años, hasta el 2017 sin alternancia en el poder, hoy gobierno de centro-derecha. Lo que se llama»Apernados» en el poder, sin querer soltarlos. Los Kirchner en Argentina con 3 periodo y al menos 12 años en el poder, gano centro-derecha y retomaron el poder con Fernadez y Crristina; Cuba con el Castrismo en el poder desde el 16/02/1959, mas de 60 años.

Todo logrado con el apoyo de Asambleas Constituyentes, que aca inteligentemente le llamaron Convencion Constitucional, que dejan leyes entre medio de leyes realmente perjudiciales para cualquier natural de pais y supuestos beneficios sociales que ya estan, en calidad de obligatorias que impiden retomar el poder a la alternancia política u oposición, que es el indicador, que una sociedad en su carácter político, está realmente SANA, democrática y libre; que en A.L. ya no es asi en varios paises, al menos ya 3, pero serian 4 o 5 naciones, con gobiernos eternos ultra-izquierdistas.

En un nuevo estudio, enfrentaremos y diremos, porque esta constitución no debe aprobarse con detalle en los artículos correspondientes.

Pero la plurinacionalidad por divisiones étnicas, suponen al menos 11 distintas razas en Chile, que se les da escaños reservados en cámaras de diputados y regionales, que reemplaza al Senado, lo que tampoco debe ser, desapareciendo el principio básico de una persona, 1 voto. Deja jueces especiales y leyes especiales, cuando los imputados son algunos de las 11 etnias, que estima privilegios por razas, incluido, juicios por temas de orden geográfico-territorial o expropiacion que avala la nueva constitucion, que da por perdida cualquier defensa de personas no etnicas en contra de estas etnias, que incluso les da defensas especiales.

Situacion de privilegios indigenistas, que en Chile no corresponden, dado que las etnias en Chile son menores al 10%, habiendo aumentado curiosamente la cantidad de Mapuches especialmente, en el ultimo censo, lo que es muy sospecho.

La situación de los indígenas en Mexico, Peru, Bolivia y Guatemala si es relevante, porque estos 4 paises suman el 80% del total indigenista de A.L. con 34 milloones ( Https://www.bancomundial.org>bri ) .

Chileno, no podemos ser manejados en A.L. por lideres políticos negativos, violentos, tiránicos y que se eternizan en el poder, llegando a acuerdos con lideres de cada país, también violentistas que buscan el dominio de facciones racistas indigenistas o marxistas-.leninistas tipo castristas-Chavistas en toda America Latina, con una activacion mas energica actual del antiguo apoyo de los Estados Unidos de America a su vecindad americana hoy, pero que si existia en los años 70, cuando también la ex U.R.S.S. comunista-marxista, apoyaba financieramente, políticamente, con armas a aquellos páises que buscaban la llamada «revolución» socialista tipo Cubana-Castrista en America, Asia y Africa, pero que ceso con la desaparición de la URSS.

Hoy nuevamente vuelve, con el apoyo de la Federacion Rusa de V. Putin; China Popular, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, afianzados como estados tiránicos, que aplastan la libertad, sin considerar las intenciones también de Corea del Norte.

Luchemos por nuestra libertad y que no nos ocurra, lo pasado en la destrucción moral, de lucha de clases, enfrentamientos, locura, violencia, pobreza, quiebra total del estado representado por el Mismo Presidente Allende y sus prácticas de Tiro en su casa del Cajon del Maipo con su metralleta regalada por Fidel Castro, y resguardado por su guardia personal anti constitucional del GAP.

Para Blog Nueva Politica, Globedia Internacional y WordPress.

Gracias a Dios.

Nelson Castro Quintana

Santiago de Chile

16 de Julio del 2022, dia de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com