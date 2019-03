La Hora del Planeta 2019: Fotos, videos y todo sobre la hora sin luz en el mundo

Entornointeligente.com / Una vez más se llevará acabo La Hora del Planeta , un apagón electrónico que busca que millones de hogares y empresas en el mundo se sumen a esta iniciativa que busca enfrentar el cambio climático y también la contaminación lumínica. Esta actividad no solo se realizará en Perú, sino se han sumado otros países como México , USA , España , Argentina , Colombia entre otros. Apagar las luces de casa y dejar de usar aparatos eléctricos durante una hora es sencillo. El objetivo real final es un compromiso ambiental más a largo plazo y que se prolongue durante todo el año. La hora del Planeta es una actividad mundial impulsada por la agencia de publicidad World Wide Fund for Nature ( WWF ) y se celebra el último sábado de marzo desde el 2007. Desde 20:30 y las 21:30 se busca que todo el mundo apague las luces de casa y deje de usar los aparatos electrónicos durante este tiempo para hacerle frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. LA HORA DEL PLANETA EN EL MUNDO México México es una de los países que se sumarán a esta iniciativa. En esta edición, a nivel mundial se registraron 161 empresas participantes que realizarán una donación a la WWF y gracias a esto, tendrán una desgravación fiscal del 35% de su donación. USA Este país participa en La Hora del Planeta desde la primera edición. En este día la Empire State y Golden Gate Brigde son algunos de los monumentos más importantes que apagan sus luces para contribuir con el planeta. España España también ha participado en La hora del Planeta desde el 2008 y este año son 200 empresas de ese país que se han sumado para contribuir con el planeta. Argentina Argentina es otro de los países que se suma La hora del Planeta, en esta ciudad y como todos los años, se presenta una nueva edición de la carrera 3K y 8K que se desarrolla durante la hora correspondiente es decir de 20:30 a 21:30. PAÍSES INSCRITOS EN LA HORA DEL PLANETA Reino UnidoEspañaDinamarcaRumaníaIrlandaSueciaNoruegaEstados UnidosCanadáRepública DominicanaMéxicoEcuadorPuerto RicoEl SalvadorGuatemalaHondurasNicaraguaCosta RicaPanamáColombiaBrasilPerúBoliviaParaguayArgentinaChileUruguayNicaraguaVenezuelaParaguayFiyiAustraliaNueva ZelandaTailandiaFilipinasSingapurEmiratos Árabes UnidosIsraelIndiaIndonesiaRusia Vea también Policía detiene al vicepresidente de Fuerabamba por accidente de tránsito Sport Huancayo vs. Real Garcilaso EN VIVO por la Liga 1 vía Gol Perú Sudamericano Sub 17: ¿Cómo y qué países jugarán el hexagonal final clasificatorio al Mundial? Alianza Lima vs. UTC: Felipe Rodríguez anotó gol de penal [VIDEO] Alianza Lima vs. UTC: Revive el golazo de Kevin Quevedo para el 1-0 en Matute [VIDEO] Defensor del Pueblo tras reunirse con Gregorio Rojas: “La prioridad son los comuneros”LINK ORIGINAL: peru 21

