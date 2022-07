La histórica medalla de oro de Kimberly García marcó el inicio del Mundial de Atletismo

Entornointeligente.com /

Ganadora de 11 medallas olímpicas (incluidos 7 oros), la estadounidense Allyson Felix, de 36 años, anunció el pasado abril que se retirará al final de esta temporada tras una trayectoria colosal en el atletismo. La final de relevos mixtos 4×400 fue la prueba en la que Felix dijo adiós en los Mundiales, unos campeonatos en los que nadie en la historia ha ganado más medallas que ella. Su presea número 19 en los Mundiales (incluidos 13 oros) llegó este viernes en forma de bronce por detrás de República Dominicana, que se alzó con la victoria, y Países Bajos. Con esta última medalla, Felix cierra su impresionante legado en los Mundiales con 5 preseas de ventaja sobre el segundo en la lista con más éxitos en estos campeonatos, el jamaicano Usain Bolt. Página dorada Por su parte, Kimberly García escribió una página dorada para Perú al ganar en los 20 kilómetros marcha y conseguir de esta forma la primera medalla para su país en unos Mundiales. «Estoy muy feliz y orgullosa de mí misma. He trabajado duro, esperando estar en un buen lugar. No ha sido fácil pero soy una luchadora. He estado concentrada en mi meta de conseguir una medalla», dijo a los medios. «He soñado con esta medalla desde que era pequeña. Quiero dedicarla a todos los peruanos. Estarán muy orgullosos. Esta es la primera medalla para nosotros en unos Mundiales y espero que no sea la última», añadió. ??¡Oro para Perú! ???? Kimberly García logra presea dorada en el Mundial de Atletismo Eugene 2022 ?? https://t.co/Gtaq7WQDeV Foto: AFP pic.twitter.com/fiFqiIRKfE

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 15, 2022 Por otro lado, el japonés Toshikazu Yamanishi revalidó su título mundial de 20 kilómetros marcha mientras que el estadounidense Fred Kerley consolidó su condición de gran favorito en los 100 metros al brillar con un registro de 9.79 segundos, el mejor jamás acreditado en las series del torneo. Además, el catarí Mutaz Essah Barshim y el italiano Gianmarco Tamberi, que protagonizaron en Tokio 2020 un emotivo momento al compartir de mutuo acuerdo el oro en salto de altura, se clasificaron para la final, donde el favorito en esta ocasión es el surcoreano Sanghyeok Woo. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina ?????? Felicitaciones y elogios se dedicaron este viernes a la especialista de los 20 kilómetros marcha Kimberly García, la primera atleta peruana que gana una medalla de oro en un mundial de atletismo. https://t.co/NgeDHLwkad pic.twitter.com/ra9EMT43Hi

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) EFE/RES Publicado: 16/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com