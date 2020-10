La “historia dudosa” sobre Biden que Facebook y Twitter tratan de retirar de las redes

Su abogado dijo el año pasado que Hunter “no era miembro del equipo de gestión”, y agregó: “Hunter en ningún momento estuvo a cargo de los asuntos legales de la empresa”

Facebook y Twitter limitaron este miércoles la distribución de una historia publicada por el diario New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, y Ucrania, al considerarla poco fiable.

Se trata de una decisión poco habitual de las redes sociales por su carácter marcadamente editorial, y mientras Facebook optó por “reducir la distribución” del artículo mientras sus verificadores analizan la historia, Twitter se decantó por eliminarla completamente.

El artículo del Post se basa en correos electrónicos y otros materiales digitales recuperados de un ordenador que supuestamente pertenecía al hijo de Biden, Hunter, una copia de los cuales fue facilitada al diario neoyorquino por el exalcalde de Nueva York y abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani.

Twitter, por su parte, decidió retirar la historia por completo al alegar que esta viola su política interna contra la publicación de material digital robado, dado que los contenidos del ordenador se habrían logrado sin el consentimiento de su supuesto dueño, Hunter Biden.

A continuación, la publicación de New York Post que trata de ser censurada:

Hunter Biden presentó a su padre, el entonces vicepresidente Joe Biden, a un alto ejecutivo de una empresa de energía ucraniana menos de un año antes de que el anciano Biden presionara a los funcionarios del gobierno en Ucrania para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía, según correos electrónicos obtenidos por The Post.

Por Emma-Jo Morris y Gabrielle Fonrouge / New York Post

Traducción libre del inglés al castellano por lapatilla.com

La reunión nunca antes revelada se menciona en un mensaje de agradecimiento que Vadym Pozharskyi, un asesor de la junta de Burisma, supuestamente envió a Hunter Biden el 17 de abril de 2015, aproximadamente un año después de que Hunter se uniera a la junta de Burisma con un salario de hasta $ 50,000 al mes.

“Estimado Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a su padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un honor y un placer “, dice el correo electrónico.

Un correo electrónico anterior de mayo de 2014 también muestra a Pozharskyi, supuestamente el ejecutivo No. 3 de Burisma, pidiéndole a Hunter “consejo sobre cómo podría usar su influencia” en nombre de la compañía.

La correspondencia de gran éxito, que va en contra de la afirmación de Joe Biden de que “nunca le ha hablado a mi hijo sobre sus negocios en el extranjero”, está contenida en un enorme tesoro de datos recuperados de una computadora portátil.

La computadora fue entregada en un taller de reparaciones en el estado natal de Biden, Delaware, en abril de 2019, según el propietario de la tienda.

Otro material extraído de la computadora incluye un video obsceno de 12 minutos que parece mostrar a Hunter , quien admitió que lucha con problemas de adicción, fumando crack mientras participa en un acto sexual con una mujer no identificada , así como muchas otras imágenes sexualmente explícitas.

El cliente que trajo la MacBook Pro dañada por el agua para su reparación nunca pagó por el servicio ni la recuperó ni un disco duro en el que estaba almacenado su contenido, según el propietario de la tienda, quien dijo que intentó repetidamente comunicarse con el cliente.

El dueño de la tienda no pudo identificar positivamente al cliente como Hunter Biden, pero dijo que la computadora portátil tenía una calcomanía de la Fundación Beau Biden, que lleva el nombre del difunto hermano de Hunter y ex fiscal general de Delaware.

Las fotos de una citación federal de Delaware entregada a The Post muestran que el FBI confiscó la computadora y el disco duro en diciembre, luego de que el dueño de la tienda dijera que alertó a los federales sobre su existencia.

Pero antes de entregar el equipo, dice el dueño de la tienda, hizo una copia del disco duro y luego se la dio al abogado del ex alcalde Rudy Giuliani, Robert Costello.

Steve Bannon, exasesor del presidente Trump, le dijo a The Post sobre la existencia del disco duro a fines de septiembre y Giuliani le entregó a The Post una copia el domingo.

Menos de ocho meses después de que Pozharskyi agradeciera a Hunter Biden por la presentación de su padre, el entonces vicepresidente presionó al presidente ucraniano Petro Poroshenko y al primer ministro Arseniy Yatsenyuk para que se deshaga del fiscal general Viktor Shokin al amenazar con retener una garantía de préstamo estadounidense de mil millones de dólares durante un viaje de diciembre de 2015 a Kiev.

“Los miré y dije: me voy en seis horas. Si no se despide al fiscal, no se obtiene el dinero “, se jactó infamemente Biden ante el Consejo de Relaciones Exteriores en 2018. “Bueno, hijo de puta. Lo despidieron.”

Shokin ha dicho que en el momento de su despido, en marzo de 2016, había hecho “planes específicos” para investigar Burisma que “incluían interrogatorios y otros procedimientos de investigación de delitos a todos los miembros de la junta ejecutiva, incluido Hunter Biden“.

Joe Biden ha insistido en que Estados Unidos quería que se eliminara a Shokin por preocupaciones de corrupción, que eran compartidas por la Unión Europea.

Mientras tanto, un correo electrónico con fecha del 12 de mayo de 2014 , poco después de que Hunter Biden se uniera a la junta de Burisma, muestra a Pozharskyi intentando que use su influencia política para ayudar a la empresa.

El mensaje tenía la línea de asunto “problema urgente” y también se envió al socio comercial de Hunter Biden, Devon Archer, quien también formaba parte de la junta de Burisma en ese momento.

Pozharskyi dijo que “los representantes de las nuevas autoridades en el poder tienden a acercarse extraoficialmente a Nueva Zelanda de manera bastante agresiva con el objetivo de obtener efectivo de él”.

NZ no se identifica en el correo electrónico, pero parece ser una referencia al fundador de Burisma, Mykola Zlochevsk , cuyo primer nombre es una versión ucraniana de “Nicholas”.

Cuando la presunta redada fracasó, “procedieron con acciones concretas” en forma de “uno o más procedimientos previos al juicio”, escribió Pozharskyi.

“Necesitamos con urgencia su consejo sobre cómo podría utilizar su influencia para transmitir un mensaje/señal, etc. para detener lo que consideramos acciones con motivación política”, agregó.

Hunter Biden respondió diciendo que estaba con Archer en Doha, Qatar, y pidió más información sobre “las acusaciones formales (si las hay) que se están haciendo contra Burisma“.

“¿Quién está detrás de estos ataques a la empresa en última instancia? ¿Quién en el actual gobierno interino podría poner fin a tales ataques? ” añadió.

El intercambio se produjo el mismo día en que Burisma anunció que había ampliado su junta directiva al agregar a Hunter Biden, quien fue puesto a cargo de su “unidad legal y brindará apoyo a la Compañía entre las organizaciones internacionales”, según un comunicado de prensa que se publicó desde entonces ha sido eliminado del sitio web de Burisma.

Hunter Biden se unió a la junta en abril de 2014, según varios informes.

Su abogado dijo el año pasado que Hunter “no era miembro del equipo de gestión”, y agregó: “Hunter en ningún momento estuvo a cargo de los asuntos legales de la empresa”.

Aproximadamente cuatro meses después de la correspondencia de Hunter Biden con Pozharskyi, Archer le envió a Hunter Biden una cadena de correo electrónico con el asunto “Impacto del aumento de impuestos en la producción de Burisma“, que incluía a Pozharskyi diciendo que el gabinete ucraniano había presentado una nueva legislación fiscal al parlamento del país.

“Si se promulga, esta ley mataría de raíz a todo el sector privado de producción de gas”, escribió Pozharskyi.

En el correo electrónico del 24 de septiembre de 2014, Pozharskyi también dijo que “iba a compartir esta información con la embajada de Estados Unidos aquí en Kiev, así como con la oficina del Sr. Amos Hochstein en Estados Unidos“.

En ese momento, Hochstein era el enviado especial y coordinador para asuntos internacionales de energía del Departamento de Estado recién nombrado.

En diciembre de 2017, el Grupo Naftogaz, la compañía energética estatal de Ucrania, anunció que Hochstein se había unido a la compañía como director independiente, pero el lunes anunció su renuncia.

“La empresa se ha visto obligada a dedicar una cantidad interminable de tiempo a combatir la presión política y los esfuerzos de los oligarcas para enriquecerse a través de transacciones cuestionables”, escribió Hochstein en un artículo de opinión publicado por el Kyiv Post.

Además de negar que ha hablado con Hunter Biden sobre sus negocios en el extranjero, Joe Biden ha negado repetidamente cualquier conflicto de intereses o irregularidades por parte de cualquiera de ellos que involucre a Burisma.

En febrero pasado, se puso irritable durante una aparición en el programa “Today” de NBC cuando la copresentadora Savannah Guthrie preguntó si estaba “mal que [Hunter] tomara ese puesto, sabiendo que en realidad era porque esa empresa quería acceder a ti”.

“Bueno, eso no es cierto. Estás diciendo cosas que no sabes de lo que estás hablando “, respondió el anciano Biden.

En diciembre pasado, Joe Biden también arremetió durante un evento en el ayuntamiento de las primarias demócratas en Iowa, donde un hombre lo acusó de enviar a Hunter a Ucrania “para conseguir un trabajo y trabajar para una compañía de gas, no tenía experiencia con el gas o nada, para acceder a… el presidente.

“Eres un maldito mentiroso, hombre. Eso no es cierto y nadie lo ha dicho jamás”, enfureció Biden.

Biden luego continuó regañando al hombre mientras daba un paso adelante, lo llamó “gordo” y lo desafió a “hacer flexiones juntos, hombre”.

El FBI remitió las preguntas sobre la incautación de la computadora portátil y el disco duro a la Oficina del Fiscal Federal de Delaware, donde un portavoz dijo: “Mi oficina no puede confirmar ni negar la existencia de una investigación”.

El abogado de Hunter Biden se negó a comentar sobre los detalles, pero en cambio atacó a Giuliani.

“Ha estado impulsando teorías de conspiración ampliamente desacreditadas sobre la familia Biden, confiando abiertamente en actores vinculados a la inteligencia rusa”, dijo el abogado, George R. Mesires, sobre Giuliani.

Pozharskyi y la campaña de Joe Biden no respondieron solicitudes de comentarios. No se pudo localizar a Hochstein.

