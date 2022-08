La historia del jugador que dejó el fútbol para salvarle la vida a su madre

Entornointeligente.com /

Por Infobae

Durante 13 años su madre, Ljiljana, sufrió una enfermedad que le afectó su hígado. Según informó el sitio bosnio Sportske, ella tuvo tres trasplantes de hígado fallidos de un donante fallecido. Los especialistas le recomendaron a su familia la alternativa de un donante vivo y el primero que intentó serlo fue su hermano Vedran, cuyo hígado era graso y fracasó el procedimiento. El padre Nedeljko tiene más de 50 años, lo que, junto con el hígado graso, es uno de los dos factores eliminatorios para la donación. El riesgo era enorme y a la madre se le estaba acabando el tiempo.

Fue ahí que Robert no dudó un segundo más y quiso ayudarla sin importarle las consecuencias. Los médicos le advirtieron que, al ser un órgano vital, era muy posible que su carrera como futbolista tuviese los días contados. No importó le y el delantero de 23 años tomó el primer vuelo que consiguió en marzo y se dirigió hacia Estambul, en Turquía, para ser intervenido en la clínica Memorial Bahçelievler.

«Su vida corría peligro, su estómago se estaba llenando de agua y era cuestión de días… En el momento en que supe que todas las demás opciones estaban agotadas, empaqué mis cosas y volé a Estambul. Mi misión era clara, curar a mi madre. Todo lo demás era menos importante o completamente sin importancia», contó el futbolista.

«Acabé muy cansado y tardé meses en recuperarme, pero todo salió genial», aseguró Robert luego de la intervención, en el testimonio consignado en el portal The Objective. Su madre continúa tomando medicación, pero el jugador afirma que «eso no es un problema para ella porque lleva años haciéndolo».

En tanto que así como él salvó a su mamá, la vida le dio otra oportunidad para volver a los campos de juego. Su hígado se regeneró y cinco meses más tarde sueña con regresar al fútbol. «Todos mis hallazgos son normales, el hígado se regeneró casi por completo dos meses después de la cirugía», contó Robert.

Ante su mejoría y como correspondencia con el gesto que tuvo con su madre, más allá de saber con certeza cuáles iban a ser sus posibilidades, el 12 de julio el Cibalia anunció la renovación del contrato con Peric-Komsic. «Robert extendió su lealtad hasta el verano de 2?023, con la posibilidad condicional de extenderla por un año más», indicó el posteo en las redes sociales del club croata.

Robert retomó los entrenamientos y sus parámetros biológicos son normales. Llevó a cabo un estricto plan de entrenamiento personalizado, pero ya se sumó a los trabajos grupales. El entrenador, Tomislav Radotic, quiere dosificarlo. Podría tener sus primeros minutos de esta temporada en el torneo de Kusevac, que se llevará a cabo este fin de semana. Será una buena medida de cara al campeonato de liga comenzará el sábado 13 de agosto y ese día el Cibalia se medirá de local ante el NK Kustosija.

«Estoy huyendo de una historia de heroísmo, hice lo que creo que haría cualquier persona que creció en una familia funcional. Mi madre me dio la vida y yo se la extendí», sostuvo Robert. Con todo lo vivido, manifestó sus motivaciones para lo que viene: «Me siento genial, estoy lleno de motivación, de buen humor como nunca antes. Lo que he pasado me ha hecho más fuerte y realmente siento que estoy listo para grandes hazañas».

