La historia del influencer venezolano que está en la lista de los 30 influencers más importantes en Utah

Un joven venezolano emigró a Estados Unidos y logró escalar hasta convertirse en uno de los 30 influencers más importantes en Utah. Jhonatan Olivares es el nombre del joven venezolano que llegó a Estados Unidos para estudiar y gracias a su trabajo ha sido reconocido como uno de los 30 influencers más importantes en Utah , según la revista Soeleish Salt Lake City.

El criollo admitió que no se esperaba recibir este increíble reconocimiento. «Fue algo maravilloso que agradezco y valoro mucho porque son oportunidades que se tienen que aprovechar», señaló Olivares durante una entrevista ofrecida a un medio venezolano.

Olivares se graduó en la carrera de comunicación social y se desempeñó como TV Host en la televisión nacional como el Canal I y el canal digital VPi TV.

Aunque ha estado creciendo profesionalmente y su nombre suena a nivel internacional, no olvida su origen en Cabimas, estado Zulia: «Yo vengo de un lugar humilde, de un pueblo, y no conocía la ciudad. Y si algo he aprendido es que el límite está en tu cabeza y el entorno también condiciona. Allí está la clave para lograr todo lo que tú quieres. Si lo buscas, es posible conseguirlo».

Se describe a sí mismo como determinado, paciente y soñador, al tiempo que agradece la experiencia que le ha dejado tener que emigrar e iniciar desde cero a pesar de las dificultades.

«El mayor reto es lograr adaptarse a un país nuevo. Hay muchos venezolanos en todo el mundo que están dejando el nombre de nuestro país en alto y creo que eso es un reto para mí. También me ha tocado aprender el idioma porque es muy importante» , señaló.

