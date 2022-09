Entornointeligente.com /

En el año 1929, el médico sueco Axel Munthe escribió un libro autobiográfico, que se convirtió rápidamente en un éxito editorial en todo el mundo, y en una obra de referencia obligada para los médicos venezolanos del siglo XX. Ya el libro pasó de moda. Las nuevas generaciones de galenos parecen no haber leído la Historia de San Michele.

Médico personal y confidente de la reina de Suecia, Axel Munthe relata la vida de un clínico soltero en París. Lo que quería advertir en sus líneas, a los médicos que lo leyeran, era el peligro de convertirse en doctores de moda. Dice que cuando la apendicitis perdió protagonismo en la capital de Francia, «era preciso descubrir una nueva enfermedad para satisfacer la demanda general». Entonces, apareció la muy conveniente colitis, que le permitió al joven extranjero entrar en la sociedad parisina. Munthe «podía curar la colitis de la condesa en un día», pero si lo hacía con demasiada rapidez, ella «podría perder totalmente su equilibrio mental o buscar alguna cosa peor, como la morfina o un amante».

Armado con ese cinismo erudito, se ganó la confianza de sus pacientes en una forma muy peculiar. ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Le preguntaban sus colegas. Inspirar confianza, contestaba, dejando ese precioso dato a sus compañeros más jóvenes. ¿Y de dónde viene la confianza, de la cabeza o del corazón?, le sonsacaban. Respondía que no sabía su origen, pero la definió como «un don mágico dado a un hombre por derecho de primogenitura y negado a otro». En unas páginas muy agradables de leer, Munthe cuenta cómo sus pacientes se sentían seguros en sus manos y cómo, casi a su pesar, llegó a ser un profesional muy famoso. «Tal vez hubiese llegado a ser un buen médico si yo hubiera seguido mi trabajo en el hospital y entre mis enfermos pobres, pero perdí todas mis ocasiones por convertirme en un doctor de moda».

Haciendo una crítica muy inteligente y aguda a su profesión, digna de Moliere, Munthe lanza este lapidario consejo a los pacientes: «Si se encuentran con un doctor de moda, obsérvenlo atentamente, desde una prudente distancia, antes de confiaros en él. Quizás sea un buen médico, pero en muchos casos no lo es.» Para argumentar su idea con un razonamiento limpio e implacable, propio de su mentalidad nórdica, afirmaba que «En primer lugar, porque generalmente está demasiado ocupado para escuchar con paciencia vuestra larga historia. En segundo lugar, porque está inevitablemente destinado a convertirse en un snob si no lo es ya; a dejar pasar a la condesa antes que a vosotros, a examinar el hígado del conde con más atención que el de su criado, a ir al Garden Party de la Embajada Británica, en vez de visitar a vuestro hijo menor, cuya tos ferina se agrava».

Pero no se detiene allí el certero escritor, sino que penetra en el fondo de su idea con la misma fuerza y destreza que un matador hinca su estoque en la médula del toro bravo, diciendo: «Y en tercer lugar, porque si no tiene muy sano el corazón, pronto demostrará indudables señales de un endurecimiento precoz y se volverá indiferente e insensible a los padecimientos ajenos, como la gente que le rodea en busca de placeres. Sin piedad no se puede ser un buen médico».

Ya convertido en un doctor de moda en París, él mismo se asombraba de las reacciones de sus pacientes y se preguntaba: «por qué, toda aquella gente estúpida permanecía horas enteras esperándome en la sala de consulta. ¿Por qué me obedecían todos? ¿Por qué a veces, solo tocándolos con la mano podía aliviarlos?»

Mención aparte debe hacerse respecto a su mirada sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Un amigo colega le reclamaba: «Siempre estás rodeado de mujeres. Quisiera gustar tanto a las mujeres como tú; hasta mi vieja cocinera está enamorada de ti que le curaste la erisipela». A lo que el protagonista contestaba con gran desparpajo: «Quisiera no gustarles tanto, y de buena gana te cedería todas esas mujeres neuróticas. Creo a las mujeres mejores que los hombres; pero, claro está, no se los digo. Son mucho más valerosas, afrontan las enfermedades y la muerte mucho mejor que nosotros, tienen más piedad y son menos vanidosas. En la mayoría de los casos, su instinto es en la vida una guía más segura que nuestra inteligencia, y no hacen tantas locuras como nosotros».

Analizando con gran habilidad la psicología de los sentimientos, sus opiniones marcaron toda una época. Él pensaba que «El amor es para una mujer mucho más que para un hombre; lo es todo. Una mujer puede enamorarse de un hombre deforme y aun de un viejo que sepa despertar su imaginación. Un hombre no puede enamorarse de una mujer si ésta no despierta su sexual instinto que, contrario a la intención de la naturaleza, en el hombre moderno sobrevive a su virilidad. Por eso no tiene ningún límite de edad para enamorarse»

Independientemente de sus convicciones profesionales y amorosas, el libro es una delicia y las descripciones de sus viajes a su casa en Anacapri, o a Laponia y los bosques de Suecia son fascinantes. En cuanto puedan, hojeen la Historia de San Michele para que disfruten de una buena lectura.

