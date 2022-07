La historia de Ruben Boyer, el showman de la música

Entornointeligente.com /

-Empezaste muy joven con la música. ¿Cómo se despertó esa vocación?

-Cuando tenía 8 años, mi padre me regaló la primera guitarra que conservo hasta ahora. Estudié solfeo y guitarra por cuatro años. En 1977 comencé en Carnaval: me vino a buscar a un amigo que me escuchaba cantar y entré como componente en Humoristas del Betún. Hice muchos años Carnaval y hasta tuve mi propio conjunto, Los Duques. En 2005 y 2006 fui jurado en el Teatro de Verano y de 2007 a 2010 estuve como animador en diferentes escenarios.

-Ese fue lo último que hiciste en Carnaval, ¿por qué no seguiste?

-Se politizó mucho pero también hubo una bajada en los escenarios. En mis comienzos había 300 tablados, luego se perdieron muchos.

-¿Antes no había crítica política?

-Siempre hubo crítica en Carnaval, pero no eran tan evidente o volcada hacia un lado.

-Se da la curiosidad de que el comienzo de tu carrera en la música se dio en Argentina. ¿Por qué?

-En 1980 yo estaba viviendo en Argentina, donde tengo familiares. Por amigos en común, me contacté con Panchito Nolé, que estaba también radicado en Buenos Aires. Él me llevó a un programa de Canal 9 que se llamaba Rumbo a la fama. Ese fue el comienzo de mi carrera profesional en la música. En Argentina viví varios años y también tuve papeles como actor secundario en la telenovela Entre el cielo y la tierra, con Oscar Martínez y Soledad Silveyra, entre otros. También fui vendedor de café en la calle en Argentina. Hice de todo.

-¿Tu estilo musical siempre fue por lo popular?

-Comencé por lo melódico, pero después fui cambiando de ritmo. Cuando cantaban en las peñas hacíamos flamenco pop y después me fui metiendo en lo tropical, con toques de candombe. Hoy por hoy mi eslogan es «El showman de todos los tiempos»: canto desde tango hasta cuartetazo. Hoy trabajo mucho en fiestas particulares, cena show y se valora esa versatilidad. Además, no hago cuatro temas y me voy. Me preparo y hago covers para todas las generaciones.

-También fuiste parte de diversas publicidades…

-Sí. Estuve en 22 comerciales, muchos de ellos recordados como la campaña de 2014 cuando interpreté a «Gorzynho», la contracara brasileña de Sergio Gorzy. Es una faceta que me encanta. Voy a los castings y suelo quedar. Me encanta actuar y todo eso me lo dio el Carnaval.

-En un momento trabajaste como chofer de ómnibus. ¿No podías vivir de la música?

-No, nunca pude vivir de la música. Fui chofer de Cutcsa hasta el año 2007. Hay una anécdota muy jugosa de una noche en los años ’90. Yo agarraba el ómnibus muy temprano y en la madrugada había tocado en un boliche en 8 de octubre. Dos horas después me tocó trabajar en la línea A, que pasa por ahí. Subían los mismos que habían estado en el boliche. Sentía el murmullo de la gente que decía: «Pero este es el que estaba cantando en el baile».

-¿Por qué crees que nunca pudiste vivir de la música?

-Me faltó ese empujón y la suerte. Viste aquel dicho de que se trata en un 50% de talento y el otro 50% de suerte. Bueno, el talento no sé si lo tengo pero la suerte seguro que no la tuve. Soy un luchador de la música y siempre tuve que trabajar porque en este país no para vivir de la carrera musical. Hice de todo: fui cadete de una droguería, vendedor de muebles, además del ómnibus. Me jubilé como chofer por un problema en la columna.

-Sos el autor de la nueva cortina musical de Las voces del fútbol (Radio Fénix), ¿sos futbolero?

-Sí, jugué al fútbol también. En el torneo interliceal me iba muy bien. Hice 41 goles en 15 partidos, pero después cuando me fui a probar a otros equipos, no tuve suerte. Sobre el tema de Las voces del fútbol, me lo pidió Julio (Ríos), que es un gran amigo. Me lo planteó y a los dos días ya tenía el tema. Quedó sorprendido.

-Algunos de tus temas, como Me han venido a saludar, fueron un suceso. ¿Cuántas canciones tenés?

-Llevo 266 de mi autoría en letra y música y grabé 20 discos. Soy muy de la estadística y llevo todos esos números. Canté con 111 cantantes. Hice 3790 actuaciones en 489 escenarios diferentes, entre locales y boliches. En Uruguay, Argentina, España, Estados Unidos y también en Suecia, a donde llegué invitado por la colonia uruguaya. El tema Me han venido a saludar surgió luego del homenaje que me hicieron colegas con los 25 años en la música. Lo hice para reflejar esa situación y fue un éxito. Me lo piden en todos lados.

-¿Cómo pasaste la pandemia?

-Hice muchas actuaciones por Facebook y se extrañó mucho el escenario. Me dediqué mucho a componer y no tuve problemas de salud, ni gripe me agarré en tres años. En agosto festejo los 40 años en la música en Cayena. Voy a actuar el 24 de agosto con dos amigos como Rolando Paz y Yesty Prieto.

-Viviste un tiempo en España también. ¿Te gusta viajar?

-Sí, la plata mejor invertida es la de los viajes. He recorrido muchos países por la música pero también por placer. No tenemos hijos con mi señora y nos encanta viajar. El fin de año pasado lo pasamos en Medellín y Bogotá. En octubre nos vamos en auto a las termas Federación y seguimos viaje para terminar en Asunción. De cada viaje atesoro muchas anécdotas.

