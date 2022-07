La historia de Mateo, el responsable detrás del diseño viral de Luis Suárez con la camiseta de Nacional

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mateo Martínez Ferrero cumplirá mañana 20 años, pero el mejor regalo que podía recibir ya lo tuvo: su diseño con la cara de Luis Suárez usando la camiseta de Nacional se hizo viral en todo el mundo.

Decenas de miles de personas que se apropiaron de la imagen para renovar su foto de perfil en Twitter, más de 50 millones de cuentas que hicieron uso del hashtag #SuarezANacional y un solo responsable detrás que todavía no es consciente de lo que ha logrado.

Con la ayuda de Martín Pereyra, un diseñador de la página partidaria laabdon.com.uy, ideó el trabajo usando Photoshop con la intención de ilustrar «un sueño hecho realidad»: ver, por un momento, a Suárez en el club de sus amores.

«La idea era que fuera realista para que parezca realmente que tiene puesta la camiseta, porque es lo que los choca a los hinchas. Por eso se buscó una de las últimas fotos de Suárez y se usó la última camiseta de Nacional», dijo a Ovación .

«Martín me había presentado un boceto, que era con la imagen de Suárez en el medio y de fondo eclipses que formaran los colores de Nacional en un fondo azul. Me dijo ‘hacele el kit swap ‘, que fue ponerle la camiseta al jugador. Hubo como tres pruebas de distintas fotos de Suárez. Esa foto que usé fue una que le sacaron en el banco (del Atlético Madrid). La vi muy buena y le metimos la camiseta blanca, que es la local. Nunca se pasó por nuestro pensamiento hacerla con la roja o la azul», explicó.

Una vez que el diseño quedó armado, lo siguiente era coordinar entre las cuatro principales cuentas partidarias del club (Pasión Tricolor, Colectivo 7411, laabdon.com.uy y Decano) para lanzar el anuncio. Y así lo hicieron: «Una tarde Martín me comentó que iban a estar implicadas las cuatro cuentas partidarias más grandes de Nacional y que, a determinada hora, todos pusiéramos la foto de perfil porque la gente se iba a prender. Esa misma tarde terminamos el diseño entre los dos y explotó».

Desde un primer momento, la intención de los diseñadores fue presentar a los hinchas una imagen trastocada de Suárez para que fuera replicada de forma masiva en redes sociales. Sin embargo, no se esperaban que la campaña tuviera tanto alcance ni mucho menos que creadores de contenidos españoles, como el youtuber DJMario, se sumaran y utilizaran la foto en su perfil.

La foto que usaron los hinchas de Nacional para convencer a Luis Suárez. Mateo es oriundo de Young, está cursando el tercer semestre de la Tecnicatura en Diseño Gráfico y siente que está viviendo un sueño. No solo porque ahora su diseño está a la vista de todos, sino porque por fin, después de años, pudo combinar dos pasiones y estudiar la carrera que le gusta. «Se me juntaron dos pasiones: el diseño y Nacional. Creo que es el combustible para todo, porque cuando hacés las cosas con pasión, entrás en un trance de que te levantás todos los días motivado y hacés las cosas feliz. Es algo que amás y creo que la clave es eso», apuntó.

Y por supuesto que cuanto más alcance y reconocimiento tengan sus trabajos, mejor: «Yo no caigo, pero con Martín, el otro diseñador, hablábamos de que nuestro diseño está en todo el mundo y que le llegó a Suárez. Sabemos que si llega a venir, tanto las páginas partidarias como Martín y yo pusimos un grano de arena para traer a uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo».

Todo empezó por hobbie, después de terminar el liceo en Río Negro. Hasta que le llegó una propuesta laboral desde Argentina. «Con todo esto de la pandemia era muy difícil estar en la carrera de diseño gráfico en la Universidad Pública. Era por sorteo y yo no salí. No sabía lo que iba a hacer. Pero me surgió este laburo en Argentina y me pude bancar la carrera yo solo. Como no era presencial, tuve la suerte de ahorrarme ese gasto de viajar desde el interior hasta allá. Para la gente del interior es increíble el sacrificio que se tiene que hacer».

Por su edad, casi no tiene recuerdos de la primera etapa del Pistolero en el Bolso. Pero ahora dice estar orgulloso de haber aportado un «granito de arena» para encender el furor de la posible vuelta: «No tengo memoria de haberlo visto en Nacional, pero desde el Mundial 2010 me acuerdo clarito que ya Luis era increíble. Hoy saber que puede venir a Nacional es algo increíble y creo que se redobló la apuesta con este movimiento. Es un momento de felicidad grandísimo».

RELACIONADAS Luis Suárez está más cerca de Nacional de lo que muchos pueden imaginarse La decepción de los hinchas de Nacional cuando se enteraron que Luis Suárez firmó con Olympique de Marsella #SuárezANacional: la campaña que es furor en redes y alimenta la esperanza de su vuelta Hinchas de Nacional lanzaron campaña en redes para convencer a Suárez y se sumaron ministros y legisladores Video Lionel Messi le hizo de traductor a Neymar: el divertido momento del inicio de la gira de PSG

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com