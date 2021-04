La historia de Jenny Lorena Rosales, la directora del Sambil Model acusada de explotación sexual

Entornointeligente.com / Este 23 de abril se anunció la detención de Jenny Lorena Rosales, directora de la agencia de modelos Sambil Model, a quien las autoridades acusan de presuntamente captar a mujeres para someterlas a supuesta explotación sexual.

Con información de El Farandi

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, anunció a través de su cuenta en Twitter que Rosales fue capturada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, cuando se disponía a viajar hacia República Dominicana.

En la fotografía compartida por el funcionario se observa a la mujer con un chaleco de seguridad de la Organización Internacional de Policía Criminal. Saab aseguró que Rosales ponía a las víctimas al servicio de la banda del Negro Fabio, que opera en El Callao, estado Bolívar.

¿Quién es Jenny Rosales?

Rosales es fundadora y directora del concurso Sambil Model, que fue creado hace 17 años y que sirvió como trampolín para que varias modelos se dieran a conocer y se proyectaran en certámenes nacionales e internacionales.

La primera edición del Sambil Model se realizó en la ciudad de Valencia en el año 2004. En el año 2005, coincidieron en el concurso reconocidas modelos como Shannon de Lima, Myriam “La Barbie” Abreu y Alexandra Braun, esta última resultó la vencedora de ese año y fue la representante de Venezuela en el Miss Tierra, corona que también conquistó.

De las filas del Sambil Model salieron varias modelos que obtuvieron puestos importantes en otros concursos de belleza de renombre nacional, como Isabella Rodríguez (Miss Venezuela 2015) y Alejandra Conde (Miss World Venezuela 2020.)

Las ganadoras del certamen realizaban distintos trabajos de la mano del Grupo Sambil, empresa presente no solo en varias ciudades de Venezuela, sino también en países como Curazao, República Dominicana y España.

En su perfil en Linkedin, Rosales registra que es relacionista público, directora del Sambil Model Venezuela y de Santorini By Jennyros.

Asistente al polémico cónclave en Tulum

El portal Armando.Info publicó en marzo de 2020 un reportaje en el que hacía mención a la asistencia de varias modelos venezolanas a un polémico festival de música electrónica celebrado en el paradisíaco destino turístico de Tulum en México a principios de 2020, semanas antes del inicio de la pandemia.

En esa ocasión, se denunció que la cita había sido organizada para «poner en contacto» a beldades venezolanas con exitosas figuras del deporte, magnates y millonarios empresarios de todo el mundo.

El nombre de Jenny Rosales salió a relucir en esta controversial investigación como asistente al viaje. Y no lo habría hecho sola.

«Al menos seis de las modelos que asistieron al viaje de México fueron participantes del Sambil Model, el concurso de la cadena de centros comerciales de la familia Cohen. La asistencia a la famosa playa durante los días de la fiesta no se limitó a algunas de las participantes de este certamen. También acudió su directora, Jenny Rosales. Al menos diez fuentes aseguran que Rosales es uno de los enlaces entre las concursantes y sus patrocinantes particulares, que en algunos casos son los mismos patrocinantes del concurso (Sambil Model). Rosales, aunque respondió a un primer requerimiento de Armando.Info, no contestó el resto de los mensajes enviados a través de redes sociales o de su correo electrónico», se lee en el artículo publicado por el sitio web de periodismo de investigación.

En esta comentada reunión en Tulum también dijeron presente reconocidas modelos venezolanas como Ninoska Vásquez, Megan Bacci (excandidata al Miss Venezuela), Verónica Figuera (hermana de la exmiss Gran International, Valentina Figuera), Osmariel Villalobos y Stephanie de Zorzi, exrepresentante de Venezuela en el Miss Tierra. Al parecer, la figura «enlace» de todas había sido el estilista venezolano Giovanni Laguna, concluyó el medio de comunicación tras consultar a varias fuentes.

