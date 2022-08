La historia de «Bullet Train» es una agradable sorpresa en más de un sentido

Entornointeligente.com /

El asesino Ladybug (Brad Pitt) de alguna manera tiene suficiente de su trabajo, que consiste en asesinar a otras personas todo el tiempo y eso carcome la sustancia. Sobre todo porque siempre tiene un poco de mala suerte.

Sin embargo, el nuevo trabajo debería ser fácil, al menos eso es lo que le dicen: sube a un tren expreso que va de Tokio a Kioto y lleva un maletín contigo.

¿Qué puede salir mal? Mucho, porque se supone que los dos colegas Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) y Lemon (Brian Tyree Henry) llevarán ese maletín al jefe del crimen White Death (Michael Shannon), junto con su hijo (Logan Lerman).

Además, el asesino japonés (Yuichi Kimura) deambula a bordo del tren porque quiere vengar a su propio hijo y se encuentra con una misteriosa colegiala (Joey King ) en el camino…

Dependiendo de tu perspectiva, un tren es un medio de transporte muy cómodo o muy engorroso, que teóricamente puede llevarte a lugares distantes en poco tiempo. Pero también es un escenario gratificante para las películas.

Ya sea el clásico de Agatha Christie Murder on the Orient Express, el espectáculo de zombis Train to Busan o el thriller de acción The Commuter, estos vehículos siempre han servido como telón de fondo para emocionantes historias.

A este respecto, «Bullet Train» se encuentra en una tradición bastante presentable, convirtiendo un tren expreso japonés en el escenario de numerosos crímenes.

De hecho, la película recuerda a las obras anteriores en varios aspectos y a algunos directores, sobre todo Quentin Tarantino , que parece haber sido el padrino. Pero eso no tiene por qué estar mal en primer lugar, siempre y cuando se haya copiado algo bueno.

Definitivamente puedes darle eso a «Bullet Train». A pesar del conjunto de estrellas, las expectativas eran bastante modestas por adelantado.

«Demasiado genérico» fue una crítica común basada en el tráiler. Los efectos especiales tampoco dejaron una buena cabellera.

Después de ver la película, ambos no pueden descartarse de plano. Pero no importa tanto. Los efectos especiales, por ejemplo, en su mayoría solo se usan al final, cuando el director David Leitch está allí y prefieres dejarlo pasar porque hay un montón de fallos allí.

Y por supuesto, prácticamente nada en la película es verdaderamente original. Has visto la mayor parte de una forma u otra y cuando media docena de asesinos están en movimiento en la película, todo parece familiar, la única diferencia es por la prominencia de los actores y actrices.

El hecho de que esto todavía funcione se debe en gran parte a este reparto, que se entrega por completo a sus personajes despiadadamente sobre actuados.

Ya sea que se trate de las constantes disputas de los gemelos Lemon y Tangerine, de las bromas o de las omisiones de Ladybug sobre la buena y la mala suerte, prácticamente todos tienen algún tipo de peculiaridad aquí. Uno de los aspectos más destacados de Bullet Train es el cambio constante de la supuesta colegiala, encarnada por Joey King, que manipula a las personas de forma cínica y brutal.

El grupo de buen humor se completa con toda una serie de apariciones especiales, que a menudo duran solo unos segundos y, sin embargo, son recordadas positivamente por las diversas ideas absurdas que representan.

«Bullet Train» no es solo una comedia tonta sobre asesinos estúpidos, las cosas se ponen bastante decentes a partir de determinado momento y se toma un tiempo hasta que todas las figuras estén posicionadas en el microcosmos del tren, para que la pequeña guerra realmente pueda comenzar.

Especialmente porque constantemente se agregan nuevos personajes a medida que avanza el proceso y cuando finalmente se les permite pelear, no queda ropa sin manchas de sangre desagradables, y ni un ojo seco.

La forma en que el director David Leitch (John Wick, Atomic Blonde) reutiliza el mobiliario más banal como armas mortales es tan entretenida como impresionante.

Precisamente porque, mientras tanto, Hollywood equipara la acción con la pantalla verde y las tormentas eléctricas cortantes, tales peleas físicas reales son bastante buenas.

El especialista David Leitch, que confrontó a Charlize Theron con acción física terrestre en Atomic Blonde, y a Ryan Reynolds como Deadpool 2 hasta niveles de autocrítica, parece haber aprendido mucho de sus colegas y haberlo tomado con firmeza, de Guy Ritchie, por ejemplo.

A veces tienes la sensación de presenciar una estafa por parte del mencionado director británico, principalmente gracias a la multitud de protagonistas y antagonistas que se acercan aquí.

Y, de nuevo, el escenario cita el estilo altamente dramático de las historias de venganza de Asia oriental en la atmósfera del inframundo, desde Takeshi Kitano hasta Park Chan-Wook.

Así que todo el mundo viaja en este tren, y no importa cuán diversa pueda ser la isla principal japonesa, los testimonios de David Leitch sobre grandes modelos a seguir y la forma de las muestras estilísticas de artesanía que esperan diligentemente en las estaciones para poder abordar, son igualmente diversas.

Además de la abundancia de escenarios de asesinatos, fragmentos de explicaciones biográficas y las estrellas conocidas haciendo cola para hacer cameos nítidos, hacen que la película resulte un placer volver de ver.

Justo en el medio está Brad Pitt con su gorra y un autocompasivo quejido sobre su racha de mala suerte, que en estas circunstancias es lo más cercana a la suerte posible. Pero la estrella no muestra coraje para ser antipático: sigue siendo la belleza de Hollywood, a quien uno no puede ni quiere culpar.

«Bullet Train» marca el rumbo correcto para no copiar ni siquiera imitar convenientemente el patrón básico de las películas que se desarrollan en los trenes.

Nunca se vuelve aburrida, ni es predecible, aunque el karma de los buenos malos y los malos malos parece estar arreglado.

Contrarrestar esto nuevamente y socavar las profecías atesoradas en silencio por la audiencia podría incluso haber convertido Railrun de Leitch en una pequeña obra maestra del cine de acción.

El destino se habría convertido en su propio protagonista. Tal como están las cosas, sin embargo, obedece a una cortesía a veces dócil que, diría yo, nadie hubiera esperado.

La película no está exenta de defectos. Por un lado, es un poco larga con más de dos horas y hacia la mitad se vuelve un poco larga, también porque nunca quieres separarte de los personajes, a veces te sientes atrapado en un bucle sin fin.

En cambio, otros puntos se rompen de manera muy abrupta cuando algunos temas o argumentos desaparecen repentinamente sin que se haya llegado a ninguna conclusión.

A pesar de estas debilidades menores, Bullet Train es una agradable sorpresa en más de un sentido.

El escenario a la vez extenso, casi laberíntico y, sin embargo, muy reducido en relación con una maraña de diferentes partes, cada una siguiendo su propia agenda, asegura variedad, emoción y diversión.

Mientras no te importe el hecho de que muchos personajes japoneses fueron reemplazados por personajes estadounidenses en la adaptación de una novela de Kotaro Isaka, puedes divertirte con esto.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com