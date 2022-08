La hispanidad triunfa en los MTV Video Music Awards

Entornointeligente.com /

En la gala de este domingo, los premios del MTV Music Awards, honró a los mejores artistas hispanos destacados e importantes de la música del espectáculo de este año 2022.

El ganador de la noche fue el rapero Bad Bunny, quien ganó el premio Artista del año. Y a su vez, la cantante brasileña Annita se llevó el galardón como Mejor canción latina con Envolver y Rosalía con el premio de Mejor edición con su canción Saoko.

Mientras que la presentadora de los MTV VMAs de 2021, Doja Cat y Harry Styles, fueron galardonados con seis nominaciones cada uno.

Conoce algunos de los ganadores:

Video de año

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Versión de Taylor) – Republic Records

Artista del año

Bad Bunny – Rimas Entertainment

Canción del año

Billie Eilish – Happier Than Ever – Darkroom / Interscope Records

Mejor artista nuevo

Dove Cameron – Disruptor Records / Columbia Records

Mejor artistas nuevos

Dove Cameron – Disruptor Records / Columbia Records

Empuje de la actuación del año

Diciembre 2021: SEVENTEEN – Rock With You – PLEDIS Entertainment / Geffen Records

Mejor colaboración

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY – Columbia Records

Mejor pop

¡Harry Styles – As It Was – Columbia Records

Mejor hip-hop

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem? – Young Money / Cash Money / Republic Records

Mejor rock

Red Hot Chili Peppers – Black Summer – Warner Records

Mejor alternativa

¡Måneskin – WANNA BE YOUR SLAVE – Arista Records

