La hija de un intendente del conurbano conquistó a Sebastián Yatra

Antes las versiones de un noviazgo, ella salió a aclarar todo en Argenzuela por C5N : «Nos vimos el sábado en el boliche, ayer fui a Intrusos, lo conté, mucho nervio en la cámara. Fui al show de Yatra, después fui al boliche con un amigo y ahí nos conocimos. Yo estaba en la mía, bailando, y apareció él».

Informate más El partido de Claudio Lozano se despega del Gobierno y pide una interna para el 2023 Sobre la reacción de su padre Mario Ishii, aseveró: » Mi viejo me preguntó ¿Quién es Yatrán? No tiene idea de quién es. Me dijo que cuente lo que pasó y que desmienta que no es mi novio porque no lo es. Yo no soy mediática y no le gusta que esté tan expuesta yo. Yo no me esperaba todo esto. No tengo pensado volver a verlo. Por supuesto que no escuchamos temas de Tini ni hablamos con ella».

Quién es Mika Ishii La modelo es la segunda de las cuatro hijas que tuvo Mario Alberto Ishii, intendente de José C. Paz. Tiene 25 años y estudia Licenciatura en Nutrición. Además, creó su propia marca de bikinis: Be Tropic.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfzTWr6pl4h%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAD79bZB6crwhkzmcqoh4TXgXBSZAqWikaR4rUPOp9OtNZAbZC8LRSi3xq3o3KkKEV7tg9uKkQZAjAmadtQwEWAXfI4ZCSVtbYDuRw3h9i8pSiuL8ScC6728I7kvFU3ccMUARYRfdEaIsvJy9RjMIH5LKMWbB6BcQZDZD View this post on Instagram A post shared by Mika Ishii (@mikuishii)

