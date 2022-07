La hija de Ben Affleck que se negó asistir a la boda de su padre con JLO

Entornointeligente.com /

VENICE, ITALY – SEPTEMBER 10: Ben Affleck and Jennifer Lopez attend the red carpet of the movie «The Last Duel» during the 78th Venice International Film Festival on September 10, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images) Aunque la feliz pareja parece estar viviendo un sueño luego de su boda sorpresa, parece ser que no todos se encuentran muy contentos con esta decisión. Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron a todos con su inesperada boda en Las Vegas , NV. Sin embargo, aunque la mayoría de sus allegados se encuentran felices por la noticia, lo cierto es que una de las hijas no se mostró del todo conforme con la decisión, al punto de no acompañarlo en la ceremonia.

A pesar de que Violet , la mayor de las hijas de Affleck, mantiene una buena relación con su ahora madrastra, la realidad fue que prefirió quedarse acompañando a su mamá Jennifer Garner , quien el mismo día de la boda, pero del año 2013, se separó del actor.

Según Page Six , una fuente cercana a la familia dijo que Violet, de 16 años, «se quedó en casa ya que es extremadamente leal a su mamá».

Foto Cortesía Para la celebración estuvieron presentes los demás hijos de los famosos: Emme y Max , de 14 años; Sera , de 13; y Sam , de 10.

La misma fuente explicó que la pareja se casó sorpresivamente debido a que desde el momento del compromiso, la Diva del Bronx se encontraba lista para casarse.

«(López) estaba lista para casarse desde la noche en que Ben le propuso matrimonio», aseguró. «¡Quería ya hacer esto y eliminar lo antes posible cualquier posibilidad de arrepentirse!».

«Ben le contó a Jen de la boda, pero le dijo que sería el viernes cuando menos. Fue mínimamente planeada y en gran parte improvisada», reveló.

Redacción GossipVzla. Con información de People En Español.

