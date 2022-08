La guerra de Rusia en Ucrania: esto es lo que debes saber tras 6 meses del inicio del conflicto

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Parecía imposible que una guerra a gran escala estallara otra vez en Europa, y que Rusia nuevamente estuviera en el centro. Pero ocurrió. El 24 de febrero las tropas rusas invadieron Ucrania y desde entonces, los combates y el sufrimiento para la población ucraniana no cesan.

El conflicto ha visto varias fases en sus seis meses. Rusia amenazó a Kyiv , la capital de Ucrania, en las primera semanas, pero luego, y en medio de una fuerte resistencia, se retiró del norte del país para concentrarse en una nueva ofensiva en el este Ucrania, en la región de Donbás donde rebeldes prorrusos combaten contra fuerzas ucranianas desde 2014.

Mientras tanto, el mundo se sigue preguntando si puede haber paz en el horizonte o si a la guerra, en realidad, todavía le queda mucho.

Esto es lo que necesitas saber sobre la invasión rusa de Ucrania.

Un militar ucraniano construye una trinchera en una posición cerca de Kharkiv el 5 de julio de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP) (Foto de SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images)

¿Por qué Rusia invadió Ucrania? Tras meses de tensión y escalada entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados, dotados de vehículos blindados desplegados en la frontera, y reportes de intercambios de fuego entre ucranianos y rebeldes prorrusos en la región de Donbás, Moscú finalmente invadió: anunció el 24 de febrero el inicio de operaciones militares especiales en Ucrania.

publicidad Días antes Vladimir Putin, presidente de Rusia, había reconocido los territorios separatistas en Ucrania —Donetsk y Luhansk, controlados por rebeldes prorrusos desde 2014— y anunció el envío de soldados a Donbás, avivando aún más las tensiones.

La situación tiene aristas políticas, históricas y estratégicas. Puedes dar un vistazo a cada una de ellas aquí .

Cronología, datos e historia de Ucrania Ucrania es el segundo país europeo más grande en superficie después de Rusia. Limita con Moldova, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Belarús, Rusia y el Mar Negro en Europa del Este.

Estos son algunos datos generales sobre el país que está ahora bajo la atenta mirada del mundo.

Además, aquí puedes leer más sobre la tensa historia entre Ucrania y Rusia , y también sobre las conexiones de la extinta Unión Soviética con la crisis.

¿Quién es exactamente Vladimir Putin? Aquí hay una mirada a la vida de Vladimir Putin , elegido en 2000 como presidente de Rusia y el hombre que ordenó la invasión de Ucrania.

Aquí , además, se ven las razones por las que Putin ha culpado a la OTAN de la crisis.

La inusual exhibición sobre Ucrania en una avenida comercial de Alemania 0:53 ¿Qué son los crímenes de guerra y quién puede juzgarlos? La invasión rusa de Ucrania ha vuelto a poner en foco en los crímenes de guerra, su definición y la posibilidad de juzgar a sus perpetradores.

Estos son datos básicos e historia de los crímenes de guerra , incluyendo quiénes puede ser juzgados y por qué organismos. Y aquí , su diferencia con los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.

Los arsenales enfrentados Las capacidades militares de Rusia y Ucrania están tan desequilibradas que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, imploró al comienzo del conflicto a sus aliados occidentales que hicieran algo más que imponer sanciones para sacar a las tropas rusas de suelo ucraniano. Una verdadera lucha de David contra Goliat.

Pero Ucrania recibe envíos de armas de parte de los países de la OTAN, y la situación ha provocado una escalada de tensiones entre Estados Unidos —principal miembro de la Alianza Atlántica— y Rusia. En este caso, las fuerzas armadas de ambas potencias están más cerca del equilibrio.

La reacción internacional a la guerra Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de Occidente lanzaron una batería de sanciones contra Rusia apenas un día después de la invasión, y las medidas han venido en aumento. Aquí puedes ver la lista inicial de sanciones.

La guerra parece también haber dividido a la comunidad internacional entre los países que apoyan a Rusia y los que apoyan a Ucrania. Este es un vistazo a las alianzas y sociedades de cada país.

Las armas enviados por Occidente a Ucrania Ucrania, independizada de la Unión Soviética en 1991, opera mucho armamento similar o igual al de Rusia, como los tanques T-80, los cazabombarderos Su-27 , los vehículos de combate de infantería BMP-1 y BMP-2, entre otros.

Pero las tropas ucranianas también están armadas con sistemas occidentales . Los más famosos al comienzo de este conflicto, por su efectividad, fueron los lanzamisiles antitanque Javelin y antiaéreos Stinger , provistos por Estados Unidos, los NLAW , fabricados por Reino Unido y Suecia, y los Panzerfaust 3 , de Alemania.

Un lanzacohetes antitanque Panzerfaust 3, procedente de Alemania, en manos de soldados ucranianos. (Crédito: CNN) 15 de 19 | Vehículos de combate de infantería BMP-2 de Ucrania en las afueras de Kyiv. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 16 de 19 | Militares ucranianos se dirigen en tanques T-80 hacia la línea del frente contra las fuerzas rusas en la región de Lugansk, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. (Crédito: ANATOLII STEPANOV/AFP vía Getty Images) 17 de 19 | Miembros del servicio ucraniano disparan un proyectil de un obús M777 cerca de una línea del frente, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania el 6 de junio de 2022. (Crédito: REUTERS/Stringer) 18 de 19 | Un sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS como los enviados a Ucrania, durante una misión de entrenamiento en Florida el 10 de mayo. 19 de 19 | Una imagen de producto del dron Switchblade 600 de AeroVironment. (Cortesía AeroVironment) Ucrania también utiliza drones Bayraktar

Y en los últimos tiempos ha recibido y utilizado dos avanzados sistemas de artillería de parte de Estados Unidos: los obuses M777 y el sistema de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS.

Francia también ha suministrado sus obuses de largo alcance Caesar, que ya están siendo empleados en el conflicto, y se espera que en el futuro cercano Ucrania despliegue los obuses Panzerhaubitze 2000 , de Alemania, y los lanzacohetes (MLRS) M270 , de Reino Unido.

La cronología de la guerra: del asalto sobre Kyiv al giro hacia el Donbás y la costa Esta es la cronología y algunos datos básicos del conflicto , desde la invasión rusa ocurrida el 24 de febrero hasta hoy, que ha dejado miles de muertos militares y civiles .

1 de 45 | La guerra de Rusia en Ucrania continúa con la resistencia ucraniana respondiendo en varios frentes del país. Hay muertos, heridos y miles de cientos de refugiados ucranianos. Y la devastación de la infraestructura ucraniana ha dejado caos y destrucción. En esta foto se ve humo y llamas cerca de Kyiv el 26 de febrero. Explosiones sacudieron varias partes de la capital mientras los ucranianos luchaban para contener el avance de las tropas rusas. (Crédito: Gleb Garanich/Reuters) (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 4 de 45 | Un hombre limpia los escombros de un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital de Ucrania, Kyiv, donde cayó un proyectil militar, el 25 de febrero de 2022, luego de que las tropas rusas invadieran Ucrania. Ese día se podían escuchar explosiones en la capital sitiada. Las explosiones antes del amanecer en Kyiv desencadenaron un segundo día de violencia después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafiara las advertencias occidentales de desatar una invasión terrestre y un ataque aéreo a gran escala. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 5 de 45 | Un militar ucraniano se ve en la ventana de un edificio residencial destruido donde un proyectil militar ruso cayó, destruyendo el edificio. El ataque aéreo desplazó en los primeros días, alíenos unas 100.000 personas. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 6 de 45 | Un militar local ayuda a una anciana a cruzar un puente que fue sido destruido por la artillería en las afueras de Kyiv el 2 de marzo. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 7 de 45 | En esta foto aparece una explosión en una torre de televisión en Kyiv el 1 de marzo. Las fuerzas rusas dispararon cohetes cerca de la torre y golpearon un sitio conmemorativo del Holocausto en Kyiv horas después de advertir sobre ataques de «alta precisión» en otras instalaciones vinculadas a las agencias de seguridad ucranianas. (Crédito: Carlos Barría/Reuters) 8 de 45 | El fuego arde en un complejo deportivo al otro lado de la calle de la Torre de Televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022 en la capital ucraniana. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que al menos cinco personas murieron cuando un proyectil cayó ayer en el área, que se encuentra junto al Centro Conmemorativo del Holocausto de Babyn Yar. (Crédito: de Chris McGrath/Getty Images) 9 de 45 | Un maniquí cuelga de la ventana rota de una tienda después del bombardeo de las fuerzas rusas en la Plaza de la Constitución en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 10 de 45 | Un bombero camina entre los escombros en la entrada de un edificio después del bombardeo de las fuerzas rusas de la Plaza de la Constitución en Járkiv, Ucrania. Rusia tomó el control de la ciudad portuaria sureña de Kherson, mientras se libraban batallas callejeras en Járkiv. Entre tanto, Kyiv se prepara para un temido asalto ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 11 de 45 | En la Plaza de la Constitución de Kharkiv, Ucrania, se ve un auto destruido y un mar de escombros tras el bombardeo ruso. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 12 de 45 | En esta imagen se muestran daños en la Plaza de la Constitución de Járkiv en el séptimo día de combates entre Rusia y Ucrania, el 2 de marzo. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images) 13 de 45 | Puertas y ventanas de este edificio en Járkiv quedaron destruidas tras el bombardeo de Rusia el 2 de marzo de 2022. (Crédito: SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images) 14 de 45 | Un gimnasio fue bombardeado junto a la Torre de TV en Kyiv el 2 de marzo de 2022 mientras las fuerzas rusas continuaban su avanzada para tomar la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 15 de 45 | Agentes de policía retiran el cuerpo de un transeúnte que murió en el ataque aéreo que golpeó la principal torre de televisión de Kyiv el 2 de marzo de 2022. Atrás se ve la devastación de edificios cercanos tras el bombardeo. (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 16 de 45 | Un militar ucraniano ayuda a un niño a cruzar el puente destruido el 1 de marzo de 2022 en Irpin, Ucrania, mientras las fuerzas rusas continuaban avanzando sobre la capital de Ucrania. (Crédito: Anastasia Vlasova/Getty Images) 17 de 45 | Vista de la instalación militar que fue destruida por los recientes bombardeos en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 18 de 45 | Un hombre armado pasa junto a un vehículo militar quemado en un puesto de control en la ciudad de Brovary, en las afueras de Kyiv, el 1 de marzo de 2022, tras el ataque de las tropas rusas en suelo ucraniano. (Crédito: GENYA SAVILOV/AFP a través de Getty Images) 19 de 45 | Un edificio administrativo en Járkiv, Ucrania, después del bombardeo ruso el 1 de marzo. Las fuerzas rusas intensificaron su bombardeo en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. (Crédito: Sergey Dolzhenko/EPA-EFE/Shutterstock) 20 de 45 | Un puente fue destruido cerca de la ciudad de Bucha, Ucrania, el 28 de febrero. (Crédito: Maksim Levin/Reuters) 21 de 45 | Vehículos de movilidad de la infantería rusa fueron destruidos después de los combates en Járkiv el 28 de febrero. Un vecindario residencial en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue alcanzado por un ataque con cohetes, según funcionarios ucranianos y múltiples videos de redes sociales geolocalizados por CNN. Un civil murió y 31 personas resultaron heridas en ese momento, dijo el consejo de la ciudad. (Crédito: erguéi Bobok/AFP/Getty Images) 22 de 45 | Un vehículo blindado ruso se incendia después de los combates en Járkiv el 27 de febrero. Los enfrentamientos callejeros estallaron cuando las tropas rusas ingresaron a la segunda ciudad más grande de Ucrania, y se instó a los residentes a permanecer en los refugios y no viajar. (Crédito: Marienko Andrew/AP) 23 de 45 | Un edificio residencial dañado en Kyiv el 26 de febrero. (Crédito: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images) 24 de 45 | Un bombero camina entre las ruinas de un avión derribado en Kyiv el 25 de febrero. (Crédito: Oleksandr Ratushniak/AP) 25 de 45 | En esta foto del gobierno ucraniano, los bomberos responden a la escena de un edificio residencial en llamas en Kyiv el 25 de febrero. Anton Gerashchenko, asesor del jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, dijo que la ciudad había sido golpeada por «misiles de crucero o balísticos». (Crédito: Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania/Agencia Anadolu/Getty Images) 26 de 45 | Fotos entre los escombros de una casa en Kyiv, Ucrania, el 23 de marzo. (Crédito: Serhii Nuzhnenko/Reuters) 27 de 45 | Svetlana Ilyuhina mira los restos de su casa en Kyiv después de un ataque con cohetes rusos el 23 de marzo. «Primero había humo. Luego todo se puso negro», dijo. (Crédito: Ivor Prickett/The New York Times/Redux) 28 de 45 | Un grupo de personas se esconde en un refugio subterráneo en Lviv, Ucrania, el 22 de marzo. (Crédito: Mykola Tys/Sopa/LightRocket/Getty Images) 29 de 45 | Personal médico atiende a niños en una habitación protegida por sacos de arena en un hospital infantil en Zaporizhzhia, Ucrania, el 22 de marzo. (Crédito: Emre Caylak/AFP/Getty Images) 30 de 45 | Voluntarios civiles asisten a un campo de entrenamiento para las Fuerzas de Defensa Territorial en Brovary, Ucrania, el 21 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 31 de 45 | Una mujer limpia una habitación el 21 de marzo en un edificio destruido por un bombardeo en Kyiv. (Crédito: Vadim Ghirda/AP) 32 de 45 | Así quedó el centro comercial Retroville en Kyiv después del bombardeo ruso el 21 de marzo. (Crédito: Emin Sansar/Agencia Anadolu/Getty Images) 33 de 45 | La gente comparte la cena y canta el «Feliz cumpleaños» durante una celebración en Kyiv el 20 de marzo. Este espacio de estudio se ha convertido en un refugio antiaéreo para aproximadamente 25 artistas que se ofrecen como voluntarios para ayudar en la guerra. (Crédito: Chris McGrath/Getty Images) 34 de 45 | Un grupo de personas se reunen en un sótano durante un ataque aéreo en Lviv el 19 de marzo. (Crédito: Bernat Armangue/AP) 35 de 45 | Un militar ucraniano camina entre los escombros después de un bombardeo en una zona residencial de Kyiv el 19 de marzo. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 36 de 45 | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostiene una reunión virtual con el presidente chino, Xi Jinping, en esta foto que fue publicada por la Casa Blanca el 18 de marzo. Biden trató de usar la llamada de 110 minutos para disuadir Xi de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. (Crédito: Foto de la Casa Blanca) 37 de 45 | Miembros del personal médico atienden a un niño en un hospital infantil en Zaporizhzhia el 18 de marzo. (Crédito: Dmytro Smolyenko/ Ukrinform/ NurPhoto/ Reuters) 38 de 45 | El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a un mitin en un estadio en Moscú el 18 de marzo. Hablando desde un escenario frente a una pancarta que decía «por un mundo sin nazismo», Putin dijo que Rusia «definitivamente implementará todos nuestros planes» en Ucrania. Insistió en que la unidad nacional era la más fuerte en mucho tiempo, incluso cuando muchas personas huyen de Rusia o protestan contra la guerra en las calles. Las autoridades dijeron a los trabajadores estatales que asistieran a la celebración, que conmemoró el octavo año de la anexión de Crimea por parte de Rusia. (Crédito: ALEXANDER VILF/POOL/AFP/Getty Images). 39 de 45 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe una ovación de pie mientras se dirige virtualmente al Congreso de los EE.UU. el miércoles 16 de marzo. El histórico discurso se produjo cuando Estados Unidos está bajo presión para brindar más asistencia militar al país asediado. (Crédito: Drew Angerer/Pool/AFP/Getty Imágenes) 40 de 45 | Policías ayudan a una anciana después de ser rescatada de un apartamento que fue atacado por bombardeos en Kyiv el 15 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 41 de 45 | Bomberos trabajan para extinguir las llamas en un edificio de apartamentos en Kyiv el 15 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 42 de 45 | Cadetes militares asisten a una ceremonia fúnebre en un iglesia en Lviv el 15 de marzo. El funeral fue para cuatro de los militares ucranianos que murieron durante un ataque aéreo en la base militar de Yavoriv, cerca de la frontera con Polonia. Las autoridades locales dicen que 35 personas murieron en ese ataque. (Crédito: Bernat Armangue/AP) 43 de 45 | Soldados ucranianos se protegen del fuego de artillería entrante en Irpin, Ucrania, el 13 de marzo. (Crédito: Felipe Dana/AP) 44 de 45 | Un soldado ucraniano inspecciona un edificio gubernamental destruido en Járkiv el 13 de marzo. (Crédito: Alex Lourie/Redux) 45 de 45 | El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, da una conferencia de prensa después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Antalya, Turquía, el 10 de marzo. Dos semanas después de la invasión rusa de Ucrania, Lavrov afirmó falsamente que su país «no atacó» a su vecino. (Crédito: Ozan Kose/AFP/Getty Images) El asalto comenzó en cuatro frentes en el norte, noreste, este y sur de Ucrania. Ahora, los esfuerzos rusos se concentran en el este, en la región separatista de Donbás, y en el sur, en torno a la península de Crimea anexada por Rusia en 2014.

La captura de Chernobyl El 24 de febrero, en el primer día de la invasión, tropas rudas tomaron la central nuclear de Chernobyl, donde ocurrió un desastre en 1986. Aquí , las razones de este movimiento.

Luego a finales de marzo, y en el contexto de su retirada general en el norte, tropas rusas abandonaron Chernobyl. Así quedó la zona.

La masacre en Bucha Rusia lanzó una asalto sobre el norte de Kyiv al comienzo de la guerra y conquistó varias pequeñas localidades en la zona. Luego, debido a la resistencia ucraniana y el cambio de prioridades en el conflicto, debió emprender la retirada.

En el pueblo de Bucha las fuerzas ucranianas que recuperaron los territorios encontraron evidencias de una matanza masiva de civiles presuntame perpetrada por las tropas rusas durante su breve ocupación.

Aquí podrás saber más sobre estas atrocidades.

Experimentado fotoperiodista, conmovido por Bucha 7:24 Las miradas sobre Mariúpol Mariúpol, una ciudad ucraniana en la región de Donetsk y sobre el mar de Azov, fue atacada por las tropas rusas al comienzo de la invasión de fines de febrero y está bajo asedio desde el 1 de marzo.

Las últimas fuerzas militares de Ucrania —entre las que se contaba el controversial batallón Azov , una milicia históricamente vinculada a miembros de la ultraderecha y luego incorporada a las guardias nacionales ucranianas, y unidades de infantería de Marina—, quedaron completamente rodeadas con el mar a sus espaldas, y estuvieron sufriendo el bombardeo incesante de la artillería rusa al punto de convertirse en un símbolo de la defensa ucraniana.

Pero a mediados de mayo el último reducto ucraniano finalmente se rindió a las tropas rusas , poniendo fin al asedio. La captura de Mariúpol ha permitido a Rusia crear un corredor terrestre entre Crimea y los territorios de separatistas prorrusos en Donetsk, y dio alivio a los esfuerzos militares rusos.

Más sobre la importancia de Mariúpol aquí .

El hundimiento de Moskva, un hito de la guerra El crucero de misiles ruso Moskva se hundió en el mar Negro el 14 de abril, luego de que Rusia dijera que había sufruido un incendio que provocó que explotaran las municiones a bordo, infligiendo graves daños a la embarcación y obligando a evacuar a la tripulación.

Difunden fotos de buque ruso Moskva con graves daños 1:00 Ucrania anunció, en cambio, que golpeó al Moskva con dos misiles antibuque, y luego afirmó que había sido hundido.

Aquí , un análisis sobre el impacto del hundimiento del buque insignia de la flota de Rusia en el mar Negro.

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania Apenas cuatro días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, representantes de Ucrania y Rusia se reunieron para una primera ronda de conversaciones en un intento de encontrar un camino hacia el fin de las hostilidades.

Desde esa primera reunión en Belarús, que tuvo lugar el 28 de febrero , se realizaron otras cuatro entre representantes de Ucrania y Rusia, además de un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba y Sergey Lavrov.

Esto es lo que sabemos sobre las distintas rondas de conversaciones y las posiciones de las partes.

Así es Polonia, el país que más refugiados está recibiendo Ubicado en el corazón de Europa, Polonia es el cruce geográfico y cultural entre Oriente y Occidente. Con una rica y turbulenta historia, en este país, hogar de miles de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto, se desató la Segunda Guerra Mundial. Fue un estado satélite de la Unión Soviética y hasta finales de los años 90 llegó a su fin el régimen comunista.

¿Cómo es asistir a los refugiados ucranianos? 0:48 Aquí, un vistazo a este país que desde febrero de 2022 ha acogido a más de la mitad de los ucranianos que huyen de su país en medio de la invasión rusa a Ucrania. Según datos de la ONU , más de 3.500.000 personas han abandonad el país desde el inicio de la guerra.

¿Qué efecto puede tener la guerra en América Latina? La invasión rusa de Ucrania ha impactado con fuerza en los precios del petróleo, el gas y los alimentos, y sus efectos se están sintiendo en todo el mundo. Además, los países con relaciones importantes con Rusia también se arriesgan a sentir las consecuencias de las sanciones.

Estos son algunos efectos posibles en América Latina de la invasión rusa de Ucrania.

Una crisis alimentaria amenaza al mundo Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores de cereales, especialmente trigo y girasol, del mundo, y desde el inicio de la guerra las exportaciones ucranianas han estado seriamente limitadas por el conflicto, especialmente dado que Rusia controla las aguas del Mar Negro, en cuya costa se asientan los principales puertos ucranianos.

Medioambiente sufre consecuencias de la invasión rusa 3:42 La merma en las exportaciones ucranianas y la situación global causada por la guerra han impactado en los precios globales de los alimentos, dado que hay unas 20 millones de toneladas de granos retenidas en Ucrania.

Según datos de junio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los precios de los alimentos en el mundo subieron un 17% desde el inicio de la guerra en febrero, y un 21% en el caso de los granos.

Según la ONU, unas 49 millones de personas podrían sufrir de hambre como consecuencia de la guerra, dado que entre el 20% y el 30% de las tierras agrícolas de Ucrania habrían quedado sin sembrar o cosechar este año a causa del conflicto; 50% de las tierras dedicadas al trigo y 40% de las dedicadas al centeno estaban bajo ocupación rusa al momento de la siembra. Lee más aquí .

En medio del conflicto, Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo para exportar cereales En julio delegados de Moscú y Kyiv firmaron un acuerdo para permitir la reanudación de parte de las exportaciones de cereales desde la región, según confirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El acuerdo contó con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas, y delegados de todas las partes viajaron a la ciudad turca de Estambul para su firma tras la conclusión de una última ronda de negociaciones.

En concreto, permitirá que buques ucranianos transporten hasta 5 millones de toneladas de cereales al mes desde puertos en el Mar Negro y a través del Estrecho del Bósfor, controlado por Turquía.

Aquí puedes leer más sobre este esperado acuerdo.

Surgen temores por la seguridad nuclear tras el bombardeo en central de Zaporiyia Funcionarios ucranianos y expertos internacionales han estado advirtiendo durante meses sobre el riesgo que representan los combates para una planta de energía nuclear a orillas del río Dnipro en el sur de Ucrania. A principios de esta semana, el organismo de control nuclear mundial dijo que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa.

Un militar con una bandera rusa en su uniforme hace guardia cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia el 4 de agosto (Alexander Ermochenko/Reuters)

Luego, en agosto hubo explosiones en el complejo de energía nuclear de Zaporiyia , el más grande de su tipo en Europa, reavivando los temores de un posible desastre.

Moscú y Kyiv se han acusado mutuamente de bombardear la planta, que fue tomada por las fuerzas rusas a principios de marzo, junto con la ciudad de Enerhodar, donde se encuentra el complejo.

Estas son las 10 principales ciudades de Ucrania que han sido ocupadas por Rusia Para los habitantes de estas 10 ciudades ucranianas , la vida cambió radicalmente a partir de la invasión rusa del 24 de febrero: gran parte de sus edificios fueron destruidos o dañados durante los combates, acceder a bienes y servicios se ha convertido en una odisea y donde ondeaba la bandera de Ucrania ahora flamea el blanco, azul y rojo de Rusia.

En su avance en el sureste y este de Ucrania , las tropas rusas han capturado grandes porciones de territorio en el que se incluyen decenas de localidades, desde grandes ciudades a pequeñas aldeas, que ahora están bajo ocupación.

Las 10 principales ciudades ucranianas controladas al momento por Rusia contaban con entre 45.000 y 400.000 habitantes previo a la guerra (muchos huyeron antes y después de los combates) y tienen una gran importancia estratégica y económica en sus regiones.

Mira la lista aquí .

La hija del «guía espiritual» de la invasión de Putin a Ucrania muere en un atentado Las autoridades rusas informaron el domingo 21 de agosto que se abrió una investigación por asesinato después de que la hija del influyente filósofo ultranacionalista Alexander Dugin fuera asesinada por un carro bomba en las afueras de Moscú.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que creía que alguien planeó y ordenó la explosión del automóvil que mató a Darya Dugina , según las pruebas ya recopiladas de la explosión. «Teniendo en cuenta los datos ya obtenidos, la investigación cree que el crimen fue planeado previamente y tuvo un carácter ordenado», dijo el comité investigador en un comunicado el 21 de agosto.

Habla el padre de la mujer acusada de matar a Darya Dugina 0:45 Estos son 5 escenarios posibles para el fin del conflicto Dos preguntas acaparan la atención de todo el mundo en este momento. ¿Cuándo será el fin de la guerra en Ucrania y cómo será la conclusión del conflicto bélico más grande que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial?

Aquí, cinco posibles escenarios , según reportes y opiniones de expertos, para el fin de un conflicto que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados. Acerca del autor CNN Español CNN en Español es tu principal fuente de las últimas noticias que ocurren en el mundo y los temas que están dando que hablar. Cubrimos lo que pasa en América Latina y el resto del planeta. Allá vamos.

