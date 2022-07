La Guerra de Coto entre Panamá y Costa Rica 1921

Entornointeligente.com /

IV Parte

El momento llegó en que los defensores de la democracia en este caso los Estados Unidos se ofrecieron para ser mediadores. En el preciso instante que se había desarticulado la avanzada tica en Chiriquí y otras tropas cruzaron el río Sixaola. Ante esta situación Costa Rica coincidía con los Estados Unidos. En estas circunstancias Panamá se negaba a retirar sus tropas, personal y autoridades de la población de Coto. Los días corrían y los panameños se mantenían firmes en su postura.

Había llegado el instante de la negociaciones diplomáticas donde Panamá expresaría la realidad soberana de su demanda. Los Estados Unidos reafirmaban su interés en que el conflicto llegase a su fin en base al fallo White que se firmó el 12 de septiembre de 1914. Es decir con ello apoyaban a Costa Rica, y minaban la postura de los panameños. En tanto los representantes diplomáticos de Panamá se apoyaban en el Laudo Lubet del 11 de septiembre de 1900, siendo el árbitro el Presidente de Francia Emile Loubet.

Trancadas las negociaciones, sustentaba Panamá y sus representantes que la demarcación del fallo White está delimitada en forma correcta en la región del Pacífico. Empezando desde Punta Burica y se extendía hasta la cordillera, cercana de Cerro Pando. No obstante, existía desacuerdo en relación con el seguimiento de la línea fronteriza a la que correspondía la región del Atlántico.

La representación diplomática de Panamá rechazaba la postura de Costa Rica y de Estados Unidos en el sentido que el fallo White se modificaba la línea limítrofe y así, lo explicó. ‘efectuando una verdadera revisión del laudo en lugar de la interpretación a que fue llamado por la Convención Arbitral (Anderson –Porras) y como consecuencia de tal revisión ha fijado una línea fronteriza del todo extraña a aquel laudo.’ (Memoria de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Editora Panamá. Secretario Ernesto T. Lefevre. Septiembre 1916. p.36)

Los Estados Unidos que tenía solo en vista sus intereses de las bananeras le daban la espalda a Panamá. Ante ese lapso de tiempo de negociaciones los ticos el 7 de marzo de 1921, nos enteramos que las tropas ticas tenían planeado tomarse el vapor Turrialba de la Unit Fruit Co, pero por la intervención de los milicianos panameños esa operación fue abortada.

Se abría dos frentes de lucha: diplomático y militar en el primero actuaron Ricardo J. Alfaro, Harmodio Arias, Ernesto T. Lefevre y Narciso Garay. Con argumento irrefutables Narciso Garay le contestaba al representante de los Estados Unidos el Ministro James Price lo siguiente: ‘Vuestra Excelencia no ignora que el repeler la invasión costarricense en Coto, Panamá no ha excedido un palmo de la línea del status que no ha cesado de ocupar desde tiempo inmemorial, mientras que la invasión de Guabito y Almirante por tropas de Costa Rica no tiene en su defensa ni siquiera el espacioso argumento del Laudo White con Costa Rica trató de cohonestar su primer acto de violación en Panamá.’ (Controversia publica de la Secretaria de Relaciones Exteriores. p. 159)

En el extracto de la extensa nota de forma ejemplar Garay en pocas líneas le respondía las violaciones que tanto Costa Rica y los Estados Unidos cometían. Solo por el ataque de los ticos en el atlántico los Estados Unidos debieron detener la invasión.

Con el fin llegar a un acuerdo otra propuesta Narciso Garay presento, el plan de realizar un Doble Plebiscito, en el área de Bocas del Toro. En tal caso el ministro Price se mostró interesado sin embargo, en la práctica su voz se diluyó en silencio cómplice.

Los ciudadanos de nuestro país cerraron filas y se compactaron en una unión en defensa de la soberanía nacional. Un país sometido al tratado de 1903, sin ejército y con la policía desarmada por los Estados Unidos en 1916, Sobrepaso el cerco impuesto por el imperio y la Asamblea Nacional expide la Ley 4 del 4 de marzo de 1921, y por votación unánime se autoriza al Poder Ejecutivo organizar el Ejército Nacional.

El patriota y diplomático Narciso Garay respondía mediantes notas continuas a los representantes de Costa Rica y Estados Unidos, y el 5 de mayo se le anunciaba a Panamá que el Secretario de Estado Hughes el 15 de marzo daba un plazo a Panamá para entregar Coto y toda la región en disputa. Ni siquiera valió que en el tratado de Hay Bunau Varilla los Estados Unidos se comprometía a defender la independencia de Panamá. Mientras esa amenaza continuaba el Canciller Dr. Narciso Garay solicitaba la extensión del plazo para contrarrestar la amenaza y presentar una repuesta que garantizara nuestra soberanía.

Para tal efecto Narciso Garay remitió nota a Hughes de cinco (5) puntos con el fin de llegar a un acuerdo. En respuesta Hughes fue establecer Comisión Demarcadoras. Lo que al final significaba la derrota para los panameños con la fuerza diplomática y militar del imperialismo norteamericano.

