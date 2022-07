La gripalización de la COVID-19 no debe dejar de lado a los grupos de riesgo, alerta experta venezolana

Entornointeligente.com /

Si una persona tiene síntomas debe hacerse la prueba, sostuvo la médica María Gabriela Guercio

La COVID-19 se está comportando como un cuadro gripal pero todavía no estamos en condiciones de convertirla en un cuadro gripal, afirmó este viernes la doctora María Gabriela Guercio. Tiene características especiales sobre la coagulación y la inflamación «que no nos permite no estar pendientes del cuadro» y debemos estar pendientes.

En este momento «está empezando un brote» de COVID-19, hay un aumento en el número de consultas y las pruebas certifican que es el coronavirus. En los últimos 15 días he observado cinco o seis pacientes a la semana, después de dos meses sin tener casos. Hoy «tenemos grupos familiares completos», sentenció en entrevista con Unión Radio. Se atribuye «al ingreso de nuevas cepas», y muestra de ello es que hay un rebrote en el mundo, aunque no equiparable al inicio de la enfermedad.

Sobre la vacunación afirmó que cumplió el objetivo «de reducir la tasa de mortalidad».

En su opinión ya no es pandemia, sino endemia.

En Venezuela se ven las secuelas de la COVID-19, con pacientes con infartos, fibrosis pulmonar, enfermedad cerebrovascular, detalló. Un 28% de las personas con COVID-19 quedaron con diabetes, estimó.

