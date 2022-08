La grave situación del hermano de Joaquín Prat: «Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra»

Entornointeligente.com /

D e la relación entre el presentador de televisión Joaquín Prat y la azafata danesa Marianne Sandberg nacieron cuatro hijos. Tres de ellos, al crecer, eligieron el camino de hacer carrera en televisión, pero Federico , el tercero de los hermanos, escogió otro rumbo que le ha llevado a pasar en la actualidad una situación difícil.

Federico Prat concedió una entrevista para Canal 8 en la que confiesa el momento que está atravesando. Sin trabajo, viviendo en la calle de las limosnas que le dan los vecinos. Hace nueve aáos se trasladó a La Línea, Cádiz, por amor y no encuentra trabajo.

» Estoy en La Línea buscando trabajo . Me vine hace nueve aáos por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra «, declaró Federico.

