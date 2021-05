La grata sorpresa que recibió una niña tras enviarle sus condolencias a la reina Isabel II – Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital

El portal RT informó que una niña de la localidad de Scunthorpe en el condado inglés de Lincolnshire, quedó emocionada al recibir una respuesta oficial por parte de la reina Isabel II, a quien había enviado una carta de condolencias tras la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, informan medios locales.

Erin Bywater, de 5 años, llevaba poco tiempo desde que había comenzado a investigar sobre la familia real —por medio de preguntas a sus padres—, cuando se enteró del fallecimiento del duque de Edimburgo el pasado 9 de abril.

Conmovida por la noticia, la pequeña envió una carta a la monarca acompañada de una tarjeta en la que dibujó a su majestad luciendo una banda roja y una corona.

«Estimada Su Majestad: Mi nombre es Erin, tengo 5 años. Me gustan sus sombreros y abrigos. ¿Tiene un gato o un perro real? Sé que está triste, por eso pensé que le va a gustar este dibujo», escribió la niña.

En palabras de Nicola, madre de la menor, la intención de su hija fue levantarle el ánimo a la reina.

«Lo enviamos y no esperábamos recibir ninguna respuesta», añadió.

Sin embargo, el pasado sábado Erin recibió una carta de agradecimiento desde el palacio de Buckingham dirigida a ella personalmente y firmada por Isabel II.

«Te envío mi sincera gratitud por tus amables palabras de condolencia por la muerte de mi esposo», rezaba la misiva que contenía, además, una foto del príncipe Felipe.

Nicola confesó que «la carta llegó como una sorpresa absoluta» y dejó su hija «saltando de alegría».

«No puedo creer, ante todo, que hayan contestado. Y segundo, que lo hayan hecho tan rápido [ya que] deben estar inundados de cartas en este momento», continuó.

La mujer expresó que su hija «quiere contárselo absolutamente a todos a quienes conoce, incluyendo a sus maestros y amigos».

«Una vez que la lleve a la escuela, la pondremos en algún lugar seguro donde podrá ser guardada como un tesoro», concluyó. Fuente: RT

