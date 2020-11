La gran oportunidad para el tren de pasajeros

Entornointeligente.com /

El impacto del anuncio reciente de una inversión de 580 millones de dólares para terminar los planes ferroviarios circunvalar para el área de Rosario y Santa Fe quizás aún no fue del todo dimensionado en cuanto a su importancia para la provincia, sobre todo teniendo en cuenta una ecuación que no aparece a simple vista: esos millones no sólo aportarán para dar solución al problema de las cargas ferroviarias (que es el principal objetivo y el más rentable) sino que además abren una gran oportunidad para el desarrollo de los trenes de pasajeros de cercanías al liberar ramales completos. Un objetivo que se busca con pocas oportunidades hasta ahora, desde la Ley Javkin (por el intendente de Rosario que la impulsó como diputado provincial) hace 9 años. El gobierno nacional tiene gran disposición para desarrollar estos proyectos y busca además que cada provincia termine en un futuro por hacerse cargo de los servicios de trenes de pasajeros que pueda administrar.

La concreción de los planes Circunvalar para Rosario y Santa Fe dejarán libre infraestructura ferroviaria que futuros trenes de pasajeros podrán aprovechar. En el caso del área metropolitana de la capital provincial ese aprovechamiento podría ser mayor y más inmediato. “En esa zona el principal actor ferroviario es Belgrano Cargas, una empresa del Estado que tiene una mirada muy favorable al desarrollo ferroviario también para pasajeros”, explicó un técnico del área de asuntos ferroviarios del gobierno provincial. Y agregó que además “el mantenimiento de la infraestructura en esa zona es muy bueno”. Allí el interés es desarrollar un futuro servicio de pasajeros entre Laguna Paiva y Santa Fe, con un corredor por dentro de la ciudad que dé lugar a extenderlo hasta Coronda, abarcando una gran cantidad de habitantes”, explicaron los expertos.

Para el área del Gran Rosario el panorama es distinto porque aquí el principal actor es una empresa privada: Nuevo Central Argentino (NCA) cuya concesión vence en dos años. Esa empresa, obviamente, no tiene el mismo interés que el Belgrano Cargas para un potencial desarrollo de servicios ferroviarios para pasajeros. Además, “ocupa dos ramales para sus operaciones. Uno muy bien mantenido y el otro que requiere de una gran inversión y que hoy sólo se utiliza para correr formaciones vacías cuando hay mucho tránsito por la otra vía para el transporte de granos a los puertos”, explicó uno de los proyectistas de la Unidad de Gestión Ferroviaria de la provincia.

El interés en la zona es el de reactivar el servicio de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez, un tramo con gran potencial. Y tampoco se descarta el relanzamiento del histórico servicio entre Rosario y San Nicolás.

Actores ferroviarios

El ministro de Trasporte de la Nación, Mario Meoni es el que ejecuta las políticas en ese sentido llevando adelante la decisión del presidente Alberto Fernández, continuando en definitiva un derrotero iniciado en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y su entonces ministro de Transporte Florencio Randazzo. En esa época, precisamente, se impulsó una licitación para la renovación de infraestructura ferroviaria del recorrido de NCA por el sur de la provincia de Santa Fe, pero esa licitación después fue anulada en la presidencia de Mauricio Macri. Ahora se intentará reestablecer con la modalidad Open Acces. Es decir las vías pertenecen al Estado que las mantiene y el material rodante a la empresa que paga un canon por su uso. Esta podría ser una de las salidas para renovar la concesión a NCA dentro de dos años.

Los otros actores nacionales importantes del sector son la mencionada empresa Belgrano Cargas, SOFSE (Servicio de Operaciones Ferroviarias Sociedad del Estado) que es la operadora de los trenes de pasajeros en el país y ADIFSE que se encarga de las obras ferroviarias de infraestructura.

En Santa Fe está la Unidad de Gestión Ferroviaria que es la que coordina todas estas acciones en el territorio, creada también a instancias de la Ley Javkin y que tiene funciones hasta que se cree la empresa mixta que propone esa normativa vigente. Precisamente, ahora lo que se busca es la posibilidad de modificar la ley provincial para crear una empresa del Estado. “Ya lo hemos visto con las empresas mixtas de pasajeros en la ciudad de Rosario, la participación privada siempre es muy minoritaria y difícil porque estamos hablando de un servicio que no es rentable y que necesita subsidios permanentes”, expresó a Rosario/12 una fuente del oficialismo entendido en la materia.

En su momento el senador nacional Roberto Mirabella (PJ) explicó el impacto del acuerdo alcanzado con nación por los 580 millones de dólares para los planes circunvalar de Rosario y Santa Fe. “Son obras de infraestructura muy importantes para sostener el tejido productivo de la provincia, que generan empleo y que dan un salto en la productividad y en la calidad de vida de muchos vecinos desde Santo Tomé hasta Laguna Paiva, ya que las unidades dejarán de entrar a la ciudad eliminando 62 cruces a nivel”, afirmó el legislador nacional.

Asimismo, Mirabella destacó “la inversión y el apoyo que el Gobierno Nacional está realizando en la Provincia” y recordó que, en el Congreso Nacional le había consultado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre este proyecto: “El jefe de gabinete nos informó que una vez calificadas las ofertas y adjudicada la obra, el plazo de ejecución es de 18 meses, lo cual es una buena noticia”.

El acuerdo fue suscrito hace pocos días entre los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y el presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), Ricardo Lissalde.

LINK ORIGINAL: Pagina 12

