¡LA GRAN ESTAFA DEL SIGLO XXI! Ecoanalítica: Infraestructura eléctrica no refleja las cuantiosas inversiones en el sector

Entornointeligente.com / Aun cuando el Gobierno anunció en el 2018 que se habían “entregado al sector eléctrico más de 50 millardos de dólares para su fortalecimiento”, el estado actual de la infraestructura del SEN no muestra la inversión de esta cuantiosa cantidad de recursos, lo que lleva a los economistas de Ecoanalítica, a preguntarse ¿En qué se invirtió entonces?

En efecto, esta semana la empresa de análisis y consultoría económica y financiera, dio a conocer en su portal un trabajo titulado “Inversión eléctrica a oscuras”, en el cual hace referencia a las inversiones que se han destinado al sector eléctrico, las cuales al parecer fueron desviadas hacia otros objetivos, tomando en cuenta los resultados y el ejemplo del cual acaba de ser testigo todo el país, cuyas secuelas aún se están padeciendo.

Ecoanalítica recuerda que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) nace en el año 2007, con la nacionalización de la industria eléctrica bajo el mandato de Hugo Chávez. Las razones mencionadas detrás de esta nacionalización fueron los casos de corrupción asociados al sector que impedían su eficiencia.

Un año después, el país comenzó a experimentar apagones en varios estados del país, que se extendieron para el 2009 y 2010. El fenómeno climático El Niño fue declarado el culpable de esta situación y, de esta forma, Chávez decretó un estado de emergencia eléctrica, prometiendo grandes inversiones en el sector para poder solventar la crisis.

Destacan que a partir de este año, se creó el ministerio para la Energía Eléctrica y se asignaron grandes cantidades de recursos a esta caus a. De acuerdo con documentos propios de Corpoelec -los cuales dejaron de ser publicados en 2015, como la mayoría de las cifras en Venezuela- se comenzaron invirtiendo USD 5.326 millones al sistema eléctrico, destinados a la central hidroeléctrica Tocoma, distintas subestaciones de país, mantenimiento de unidades del Guri, entre otros. Se estimó un total de 233 proyectos energéticos aproximadamente. Para 2016, ya se tenía un monto de inversión acumulada de USD 29.496 millones.[1] El año pasado, Nicolás Maduro comentó que “se han entregado al sector eléctrico más de 50 millardos de dólares para su fortalecimiento”. Ante tales cifras, se esperaría ver un desenlace con mejoras en la industria.

Sin embargo, no es necesario describir los resultados a detalle, pues todos los venezolanos lo vivieron en carne propia. Los apagones no sólo continuaron, sino que se volvieron más recurrentes, resultando finalmente en el apagón nacional del 7 de marzo, del cual muchos estados siguen siendo víctimas. El estado de la infraestructura eléctrica nacional no muestra la inversión de más de USD 50 millones que mencionó Maduro. ¿En qué se invirtió entonces?, se preguntan en Ecoanalítica.



