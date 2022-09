La geopolítica del trigo. Habrá un grano de verdad en ella

Entornointeligente.com /

*/Hubo mucha anticipación para conseguir trigo enviado desde el Mar Negro hacia África para impedir hambrunas. De este modo, ¿Por qué los gobiernos africanos no han enviado barcos hacia allá?/

No hace mucho, Recep Erdogan de Turquía, tuvo éxito al llevar a la mesa de negociaciones a Rusia y a Occidente para negociar el trigo. Casi desde el inicio de la invasión rusa en el mes de febrero de este año, los puertos que normalmente exportan trigo a casi todo el mundo, han estado bloqueados. El puerto de Odesa principalmente estaba completamente saturado de minas que hacían imposible el ingreso o la salida de barcos.

De manera notable se logró rápidamente un acuerdo después que un cierto número de pesos pesados del Medio Oriente y del Norte de África llegaron hasta Putin señalando que si el trigo no llegaba a muchos de estos países habría verdaderamente graves consecuencias; la inseguridad alimentaria en muchos de estos países podría rápidamente estallar en insurrecciones políticas, formación de grupos terroristas y por supuesto el aumento en el número de emigrantes dirigiéndose hacia la Unión Europea.

De tal modo que con gran alivio, el 1ro de agosto el primer navío dejó el puerto de Odesa cargado con trigo. Luego, en los días siguientes, algunos analistas se han apresurado en señalar que el pánico acerca de países africanos carentes de trigo pareciera haber sido injusto e incluso debido a noticias falsas –como parte de la maquinaria de relaciones públicas que también agita el temor con el propósito de ayudar al presidente Zelensky en Ucrania.

Observando a los navíos alineados en el puerto de Odesa y sus destinos –Irlanda, Francia y el Reino Unido—no es difícil reconocer con este pronóstico. ¿Dónde están los navíos que van a la región MENA de países (quizás Egipto, Sudán, Argelia o Túnez) o incluso África Sub Sahariana?

¿Sería parte del acuerdo no escrito gestionado por Turquía que los países occidentales recibirían los primeros embarques? ¿O existiría algo más siniestro en juego y que el tráfico de terror acerca de hambrunas o levantamientos fue en realidad para hacerlo más atractivo?

Por su parte, los rusos parecieran un tanto confundidos dado que ellos obtienen poco o ningún beneficio con el trato y mucho que perder si las advertencias desde Occidente fueran bien fundadas. Esto solo beneficiaría a Zelensky si agitaciones y disturbios hubiesen ocurrido en esos países y así él pudiera apuntar con facilidad su dedo hacia Putin y la servil jauría de la prensa occidental laboriosamente habría publicado sus estereotipados titulares.

Por su parte, el líder ruso en realidad le hizo un favor a Occidente. No obstante desde el 1ro de Agosto no hemos visto ninguna información sobre trigo ruso desde ninguno de los siete puertos del Mar Negro—cosa que en realidad fue parte del trato, además de equipamiento agrícola. La preocupación de los rusos fue que los acuerdos tradicionales no continuarían dado que algunos países cruzarían la línea y se irían con Ucrania como proveedor.

En caso que un tercer escenario haya sido planteado por alguno de los países, con la excepción del Líbano que no cursó órdenes con ninguno de los países, Rusia o Ucrania.

Pero podría no ser debido a que las necesidades del MENA o de los países africanos estaban siendo exageradas. Existen por lo menos dos otros factores que considerar.

Primeramente, en días recientes hemos visto numerosos informes de líneas navieras internacionales que se han hecho presentes y han declarado que ellas no quieren arriesgar sus navíos atracando en Odesa. Se presume que esto ha causado un impacto en los precios que los grupos restantes recargan y que a cambio habrán hecho que algunos gobiernos africanos hayan tomado una pausa para pensar en qué hacer.

Actualmente, durante este período podría haber una cierta cantidad de regateo lo cual explicaría por qué los países africanos no están enviando barcos hacia el Mar Negro.

Un segundo escenario sería que muchos de estos países habrían tomado muy literalmente la amenaza del embajador norteamericano ante la ONU cuando recientemente en Ghana dejó muy en claro que las naciones africanas que le compren petróleo a Rusia sufrirán consecuencias. Esta aviesa y un tanto enfermiza política de Estados Unidos expresada por….

Linda Thomas-Greenfield, exhibe un paternalismo colonialista. Pero ¿Sería una exageración? ¿Verían los africanos en ella una velada advertencia? «Sencillamente no le compren nada a Rusia» Si se trató de una interpretación errónea o vista bajo una luz diferente, entonces los gobiernos africanos que hubiesen cursado una orden por trigo ruso podrían hacer una pausa para pensarlo dos veces. ¿Será que la historia que estamos presentando es algo así como «los países africanos no están comprando granos en Odesa» sino más bien «Los países africanos han cancelado sus adquisiciones de granos en Rusia.»

En cualquier caso, la política de Estados Unidos es imprudente y bien podría conducir a que algunos países africanos bloqueen los embarques de metales preciosos empleados en Estados Unidos para producir teléfonos móviles, por ejemplo. No se trata que África no tenga cartas que jugar ante semejantes amenazas que en su mejor aspecto son anacrónicas dado que Estados Unidos ha dejado de ser un actor unipolar en el mundo.

Aun así, existe una tercera razón de por qué estos países no están cursando órdenes por trigo desde el Mar Negro: los medios de prensa.

¿Será que el reportaje prejuicioso y completamente sesgado de parte de periodistas chapuceros, no está mencionando importantes detalles sobre la historia completa? ¿Será que la MSM occidental decidió no informar sobre todos los detalles y dejarnos un rompecabezas con muchas piezas faltantes –o lo prefiere de ese modo hasta que pueda conseguir su titular en torno a la historia del trigo antes de ofrecernos una nueva versión? Solo el tiempo nos lo dirá. Durante las próximas semanas bien podríamos ver órdenes provenientes de África e incluso navíos saliendo desde puertos rusos. Pero cualquier escenario que se produzca siempre habrá la cuestión de que todos hemos sido engañados con el cuento de la hambruna en África debido al trigo. Sin duda algunos dirán si esta «amenaza» no fue realmente tan prolífica como se representó, luego entonces, ¿qué otras historias de manera similar nos han estado sirviendo?

