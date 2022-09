«La gente puede estar tranquila, el dinero no se ha perdido»

Entornointeligente.com /

Ante las informaciones que han transcendido de las supuestas pérdidas en los fondos de pensiones, específicamente en el de Popular Pensiones, el gerente general Róger Porras se sacude las críticas y hace un llamado a la calma. Explicó cómo funcionan las inversiones, cuál es la lectura correcta que debe hacerse del estado de cuenta y cómo la rentabilidad fluctúa cada mes. A continuación, un extracto de la entrevista en la que participaron Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA. ¿Qué está pasando con los rendimientos del ROP? -Lo primero que hay que decir es que los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) han estado subiendo y bajando. Enero y febrero fueron negativos, en marzo positivos, en abril negativos, en mayo subieron, en junio bajaron muy fuerte y en julio volvieron a subir. ¿Por qué se registran esos rendimientos negativos? -Precisamente por las condiciones de crisis en los mercados internacionales. Hay inversiones que hacemos en un momento determinado y después pueden bajar de valor en unos meses o subir en otros, pero una persona no materializa esas pérdidas, excepto si liquida el fondo o cambia de operadora. ¿Cómo se puede explicar de una manera sencilla? -La forma más sencilla de explicar esto es la siguiente: si usted tiene tres acciones que valen ¢100 cada una, al final del día usted va a tener ¢300 en acciones. Si las acciones bajan de precio a ¢90, al final del día va a tener ¢270; es decir, tendrá ¢30 menos. Pero esos ¢30 no significan una pérdida en realidad porque usted no está vendiendo las acciones, sino que pueden subir de valor más adelante. Así funciona el comportamiento de las inversiones, varía en el tiempo. Eso es lo que está pasando con los fondos de pensiones. ¿Esto lo han experimentado otras operadoras? -Hubo un resultado integral negativo de todas las operadoras prácticamente y, repito, eso no significa que las personas materialicen las pérdidas. Para julio las personas pueden revisar su estado de cuenta y ven cómo en el caso de Popular Pensiones hay resultados positivos, hay un repunte con respecto a los otros meses. Es importante aclarar eso, no es que se esté teniendo pérdidas, sino que los resultados negativos responden a una serie de situaciones y no a malas inversiones. ¿Las personas pueden estar tranquilas? -Sí. El año pasado no hubo reclamos porque hubo rendimientos extraordinarios. Si ayer perdí ¢10 y hoy lo revisa subí ¢10 y recuperé los ¢10 que había perdido. Eso ocurre porque los fondos de pensiones y las inversiones son de largo plazo. Si probablemente alguien agarra su estado de cuenta de enero a julio y suma todos los rendimientos, estos le den negativo, ¿verdad? Porque hubo más negativos que positivos. Pero si agarra el acumulado de los últimos 12 meses es muy probable que el rendimiento sea positivo y si lo agarras a 36 meses le va a dar más. ¿Entonces no hay que creer en el estado de cuenta mensual? -Lo que quiero decir es que se debe revisar el estado de cuenta mensual, pero hay que preocuparse un poquito más por el largo plazo, por el anual. Puedo asegurar que cuando una persona se pensiona, el 70% corresponde a rendimientos generados por la operadora de pensión. ¿Cuál sería un ejemplo? -Si alguien tiene ¢10 millones de pensión, estamos hablando que ¢7 millones son rendimientos y el resto aportes. Siempre lo he dicho, no hay una mejor rentabilidad para su dinero. Hay quienes dicen que tras de que pierden la plata, las OPC cobran una comisión. ¿Qué opina de eso? -Esa comisión ha venido a la baja. Le puedo decir que en Costa Rica se cobra la comisión más baja. Chile, Colombia y Perú tienen sistemas similares. En el caso de Popular Pensiones, de las utilidades que genere, el 50% se devuelve al final del día. Entonces al final tampoco es cierto que las operadoras hacen clavos de oro. ¿Se les ha ido mucha gente de la operadora? -Eso no ha sido el tema, aunque sí golpea. A mí me parece que hay un ataque a todo el sistema. Soy un fiel convencido de que el ROP, como lo decía antes, es lo que va a quedar para pagarle la pensión a la gente o va a ser una parte muy importante. Sabemos que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que plantea la posibilidad de retirar los recursos y todas esas cosas van drenando la credibilidad de las operadoras. Si ese proyecto de ley pasa, ¿qué impacto tendría? -Eso sería un impacto importante porque estamos hablando de que les van a retirar un 30% de los recursos del ROP, estamos hablando de una cantidad significativa de colones. ¿Cuánto representa el ROP al día de hoy? -El ROP a hoy representa un poco más de ¢9 billones, que es plata de todos los costarricenses. Si usted saca el 30%, estamos hablando de aproximadamente ¢3 billones. La mayor parte de los recursos, hablando de ese proyecto de ley, se concentra en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Eso implicaría que tengan que liquidar títulos, eso va a implicar que aumenten las tasas de interés, entonces generará un efecto que deteriora las condiciones de las personas. En caso de que se pudiera sacar todo el ROP, ¿cuánto es lo más que se puede retirar? -El promedio del ROP en este momento puede rondar ¢1 millón, una persona podría retirar en promedio ¢1 millón. Eso no le va a resolver nada a nadie. A fin de cuentas va a quedar con la deuda, si fuera que se quiere para pagar una deuda. Si hay un problema de deudas, primero hay que ver dónde se origina, tiene que haber una revisión del sistema financiero. Lo otro que me parece es que hay que generar empleo. Si en este país no se logra generar empleo, no le vas a resolver los problemas a nadie y esa es la preocupación. Si el dinero es del trabajador, ¿por qué no lo puede retirar todo cuando se pensiona? -El ROP a hoy está pagando el 50% de la pensión que paga Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El promedio de la pensión del IVM puede andar en ¢300.000 millones, tal vez un poco menos. El otro tema es que en Costa Rica la gente no cotiza parejo toda su vida. El ROP a hoy, que tiene la mitad de la maduración del IVM, paga en promedio una pensión de ¢140.000 a ¢150.000. Hoy paga el 50% de la pensión del IVM. Eso no alcanza ni para comer. ¿No le parece? -Es que esa es la realidad que tenemos en este país. Pero antes el ROP se entregaba completo. -En algún momento se retiraban todos los recursos del ROP. ¿No era mejor? -Pienso que no porque a fin de cuentas todas esas personas que en algún caso retiraron todos los recursos ya no tienen dinero para su jubilación. ¿Cómo ven el tema del envejecimiento? -En Costa Rica, en menos de 20 años, más del 20% de la población va a ser adulta mayor. Hay un envejecimiento de la población y si no se defiende el tema de pensiones será terrible. Ya tenemos un 50% de la gente que no cotiza para ningún régimen, eso va a generar un problema porque tenemos a un 45% o 50% de la gente en la informalidad laboral. Esas personas al final van a convertirse en una carga para el Estado. ¿Podrían ofrecer la Superintendencia de Pensiones (Supen) y las OPC alguna solución ante esta coyuntura? -Hay varias cosas que se pueden hacer con los fondos de pensiones. La parte activa, que es la parte de recursos que tienen las operadoras de pensiones, definitivamente se puede invertir de alguna manera para que contribuya al crecimiento económico. Es preocupante que hay gente que de aquí a 20 años va a vivir en pobreza. Es el grupo del que hablábamos, el que no está cotizando. Se ha hablado de la pensión universal como una solución. ¿En qué consiste? -Lo que ha venido planteando la Supen en algunos momentos es generar precisamente una pensión universal, pero eso implica hacerle una reforma al sistema. Eso es darle una atención a todo el mundo igual a un monto determinado, entonces cuando todo mundo cumpla 65 años tendrá esa pensión. ¿Qué se garantiza con eso? -Lo que se garantiza es eliminar pobreza porque con esa pensión, que se dice sería suficiente, las personas van a poder vivir. ¿De dónde saldría la plata para la pensión universal? -Esa es la discusión. Eso tendría que ser a partir de un gasto del gobierno, impuestos universales, y eliminar todos los otros regímenes de pensiones. ¿Las OPC tendrían algún interés en comprar acciones del Instituto Nacional de Seguros? -Habría que ver cómo se concreta este tema y cuál es la definición que efectivamente el gobierno le va a dar, imagino que a partir de un proyecto de ley. Definitivamente no es un tema en el cual estemos cerrados, más bien se han visto con buenos ojos todas estas iniciativas para invertir los recursos de los fondos de pensiones y rentabilizarlos de la mejor manera. Habría que esperar el proyecto, pero es una alternativa de inversión a ser valorada. ¿Qué rentabilidad les daría? -Lo que buscamos es un flujo de ingresos y de recursos que rente lo suficiente para poder engrosar el fondo que a fin de cuentas va a pagar las pensiones. Habría que estimar esas rentabilidades, pues habría que ver precisamente los números y los datos, habría que calcularlos. Lo que digo es que es una alternativa que no se descarta, habría que analizar el detalle. ¿Se sabe cuál sería la inversión? -Habría que ver cuánto vale ese 49% de acciones, ver los límites que tenemos y demás recursos. Son alternativas de inversión que se habían planteado en el pasado, no por el gobierno, sino por algunos técnicos. La idea era que se abriera el capital accionario de algunas empresas públicas, donde las operadoras pudiesen invertir o participar. Eso en algún momento se estuvo discutiendo, no por parte de nosotros, que quede claro, sino por parte de técnicos que hacían propuestas en relación con el tema fiscal. ¿Es un modelo utilizado en el mundo? -Claro. Hay países como Alemania y otros donde se ha abierto el capital accionario de ciertas empresas públicas y efectivamente algunos fondos de pensiones han comprado participaciones en esas empresas. En realidad no es que los fondos irán a administrar las empresas, sino que son accionistas, establecen una estructura de gobierno corporativo y los mecanismos de control de lo que se busca ahí. Es como lo decíamos anteriormente para diversificar las inversiones y generar una rentabilidad que rente de mejor manera. ¿Las operadoras de pensiones son empresas privadas? -No todas, hay operadoras públicas. Lo que pasa es que nos constituimos como sociedades anónimas, de acuerdo a lo que está en la Ley de Protección al Trabajador, para poder funcionar en el mercado. Todas estas cosas tendrían que delimitarse en un proyecto de ley para que una empresa privada pueda ser accionista. A fin de cuentas las operadoras estamos administrando recursos de los costarricenses. ¿El alza en las tasas de interés puede afectar el rendimiento de los fondos? -Las tasas de interés han subido no solo afuera, sino también aquí adentro, y eso ha afectado los rendimientos que las operadoras les pagamos a las personas. La pregunta inmediata que sigue a esto es si realmente eso responde a una pérdida, o sea, ¿realmente la gente cuando ve sus estados de cuenta está teniendo una pérdida? La respuesta es no.

