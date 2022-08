La fundadora de & Me Unlimited: «Cuando la reina Letizia llevó el modelo Gabriela el impacto fue gigantesco»

Entornointeligente.com /

Tras permanecer dos décadas en el grupo textil Merletti –que aglutina firmas como Dandara o Merletti– la empresaria madrileña Leire Manzanares suma ahora tres años al frente de & Me Unlimited , un proyecto que gira en torno a la sostenibilidad. «Hay otra manera de hacer las cosas», subraya Manzanares, que siempre ha estado ligada a la industria de la moda . «Mis padres [su padre es uno de los socios fundadores de Merletti] empezaron su vida profesional en el mundo textil», explica. Aún recuerda cómo su madre creaba los trajes de sus muñecas con los restos de retales que llevaba su padre a casa del taller. «Desde muy pequeñita me enseñaron a coser y muy pronto hacía yo misma los vestidos a las barbies», desvela.

Antes de emprender su carrera en el universo textil, Manzanares estudió la carrera de biología. «En mi ADN estaban la biología y el mundo de la naturaleza, pero también la confección y la moda. Terminé mis estudios y estaba trabajando en el proyecto de final de carrera cuando mi padre me ofreció que le ayudara en el departamento de diseño y dibujo. Y desde entonces… ¡hasta ahora!». Al tiempo que daba sus primeros pasos en la empresa y se sentía cada vez más atraída por el sector, decidió formarse como técnico superior de patronaje y diseño en Madrid. «Tengo una mente muy inquieta y siempre tengo que estar estudiando o aprendiendo algo, creo que cuando te formas en algo académicamente el entendimiento es más profundo. Y conocer los procesos en el mundo textil de forma global era esencial», señala.

Leire Manzanares, la fundadora de & Me Unlimited, junto a uno de sus trajes. Foto: Cortesía de &Me Unlimited

Años más tarde hizo las maletas y se marchó a Nueva York, un parón que vivió como una oportunidad para observar de cerca otro mercado y formarse en comercio y marketing en la Universidad de Virginia. Tres años después, volvió a España con la idea de crear una nueva firma. Tras un año macerando el proyecto, finalmente & Me Unlimited vio la luz en 2019. «La marca nace bajo la convicción de que hay otra manera de hacer las cosas. Pero no solo en la industria de la moda, sino en cada área de nuestra vida. Como consumidores, es responsabilidad de cada uno de nosotros elegir modelos más sostenibles, pero si el mercado no te los presenta, es complicado», detalla Manzanares. «La sostenibilidad no es una tendencia o greenwhasing , es una apuesta a futuro,», recalca.

Desde sus primeros pasos en 2019, & Me Unlimited fabrica sus modelos en Talavera, abogando por la producción local y made in Spain . «Fabricamos en España porque las raíces son una parte esencial de nuestra identidad. Producir aquí nos permite tener un control más exhaustivo de la calidad de nuestro producto, reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono», resume. Sus creaciones cuentan con la máxima certificación de la fabricación nacional: la etiqueta hecho en España. «Como los billetes, cada una de nuestras prendas tiene un número de serie único generado por la Confederación Moda España e impreso en la Fábrica de Moneda y Timbre», especifica la creativa. Con unas ventas divididas entre la clientela nacional y el mercado internacional, desde & Me Unlimited distribuyen sus productos a través de tiendas multimarca y su propia tienda online . Y, en sintonía con la apuesta sostenible de la firma, su modelo de producción es limitado y bajo demanda. «Al producir de forma nacional, fabricamos stocks muy limitados y, si existe una elevada demanda en un momento concreto tenemos la posibilidad de generar un pre-order y en 20 días están fabricadas las prendas», explica.

Foto: Cortesía de &Me Unlimited

«Hace unos días hemos presentado la colección en Reino Unido, uno de los puntos que teníamos planteados para 2020», dice. Y es que, tras su lanzamiento en 2019, vivieron una expansión a pasos agigantados que se vio coartada por la eclosión del coronavirus. «En nuestros primeros 10 meses de trayectoria habíamos abierto un mercado en cuatro continentes y teníamos puntos de venta en 11 países. Pero cuando irrumpió la pandemia se cortó esa curva de crecimiento. Gracias a la estructura de la firma y a tener el control total de la producción, pudimos ralentizar y adaptarnos a la realidad de ese momento», añade.

En este proyecto nada es casualidad y el nombre de la firma también esconde un porqué. «Elegimos & Me Unlimited porque entendemos que el estilo de una mujer no puede estar limitado, encorsetado o marcado por las tendencias del momento», argumenta Manzanares, que siempre prioriza el carácter y estilo personal de cada una de sus clientas. «Lo importante no somos nosotros o cómo definimos la marca, sino la mujer que lleva nuestros diseños. No queremos que prevalezca el nombre de ningún diseñador o marca sobre la mujer, sino que sea ella fiel a su propia identidad y la vea reflejada en nuestro producto «, sostiene.

Foto: Cortesía de &Me Unlimited

El estilo atemporal y relajado de & Me Unlimited ha permitido que sus diseños se cuelen en el vestidor de personajes tan relevantes (y dispares) como la reina Letizia o la prescriptora de moda italiana Chiara Ferragni. «El 28 de mayo, el día del desfile de las Fuerzas Armadas, Letizia llevó el vestido Gabriela. El impacto fue gigantesco», recuerda la empresaria. Fue uno de sus mayores hitos, y generó un tsunami de mensajes por parte de sus clientas, al que respondieron sin fisuras gracias a su modelo de producción. «Ese diseño pertenecía a la colección 20/21 y estaba agotado, pero generamos un pre-order y lo relanzamos en la página web», recuerda. Para Manzanares, «se pueden hacer las cosas en España sin necesidad de irte al otro punto del planeta, en 20 años de trayectoria en el sector he visto desaparecer muchísima industria en la costa Mediterránea, en Cataluña principalmente», indica. Aunque para la empresaria, si bien en España no se valora la producción local tanto como en el mercado internacional, el modelo de consumo está evolucionando hacia la responsabilidad. «Después del coronavirus, hemos sido testigos de lo esencial de la industria nacional y de creación local. Confío en que de aquí a cinco años podamos decir que la moda española está de moda», concluye.

Foto: Cortesía de &Me Unlimited

