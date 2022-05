La fundación united by the power of giving crea conciencia en el mes de la salud mental

Entornointeligente.com /

La fundación @unitedbythepowerofgiving continuando con su misión de crear conciencia y unir a más personas a apoyar a los jóvenes y adolescentes con problemas de adicciones y drogas, continuó con su calendario de actividades para el año 2022, en esta oportunidad realizando el evento «United by the Power of Yoga» por el mes de la salud mental.

Sus directoras Stacy Bejarano y Angie Daza, manifestaron qué se sienten muy contentas puesto que cada vez se suman más personas a apoyar los esfuerzos de la fundación, demostrándolo en este exitoso evento de Yoga con propósito.

El concurrido evento contó con la destacada instructora de yoga Mimi Ghandour, conocida como @mimiyoga_official quién elevó las vibraciones de los asistentes implementando sonidos conocidos como «sound healing». Adicionalmente no faltaron invitados especiales como Carlos Anaya quien dirige la plataforma denominada @cafecitoespiritual , cuenta con un segmento espiritual en «Primer Impacto» Univisión y estuvo a cargo de presentar el evento, manifestando que se siente identificado misión de la fundación. También se dieron cita celebridades como la actriz de Disney+ Wendy Regalado conocida también en el mundo del wellness cómo @wellnessbywen , el actor Juan Diego Sanchez @juandymusic conocido por su papel en la telenovela «Sin Senos Si hay Paraíso», la presentadora de televisión Stephanie Carrillo @stephycarrillotv , Nicole Shelley directora de una de las agencias más importantes de modelaje en la ciudad, entre otras celebridades e influencers.

Wendy Regalado y Miguel Grados

Los invitados disfrutaron de música acompañados de deliciosos appetizers de Aromas del Perú y Juicy Raw Wellness en las exclusivas instalaciones de Aria Reserve. Hubo sorteos y premios para los asistentes gracias a Prestige 1 Realty, 4everyoungaventura, la marca de productos para el hogar Benecasa y mucho más.

Su directora manifestó que la fundación continuará con su calendario de actividades para el 2022 tanto en Miami como en Indiana, dónde tienen operaciones gracias a Prestige1Realty, empresa familiar de inversiones y manejo de bienes raíces (Realstate). Comentaron a su vez que esperan que cada vez más personas, brinden atención a este tema y logren incluir a muchos más voluntarios para apoyar esta noble causa en unitedbythepower.org .

Angie Daza y Nicole Shelley «Queremos que por medio de terapias estas personas puedan hacer un cambio drástico en su vida, tener un hogar, hacer una carrera y proveerse por sí mismos, pero necesitamos ayuda y que más personas se sumen para poder lograr un cambio mayor», señala Stacy junto a su hermana Angie Daza fundadoras de la organización. Para conocer más acerca de la fundación United by The Power of Giving, hacer una donación o inscribirte como voluntario entra a: unitedbythepower.org .

ACERCA DE UNITED BY THE POWER OF GIVING Es una Fundación sin fines de lucro, con operaciones en la Florida Indiana que ayuda a jóvenes con problemas de adicciones como alcohol y drogas a recuperarse y reintegrarse a la sociedad. Fundada por Stacy Bejarano y Angie Daza, iniciaron operaciones gracias al éxito con su empresa familiar de bienes raíces: Prestige 1 Realty Y su compromiso de retribuir a la comunidad. La misión es ayudar a jóvenes de entre 16 y 35 años que han abusado del alcohol y las drogas y que quieran recibir rehabilitación por medio de terapias y actividades para que se reincorporen a la sociedad y salir de las calles. conoce más de esta fundación en www.unitedbythepower.org IG: @unitedbythepowerofgiving Facebook @unitedbythepowerofgiving

