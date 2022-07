«La función de los cuentos es introducir a los niños en el mundo real de una manera más amable»

Entornointeligente.com /

¿Por qué nos gusta tanto que nos cuenten historias? ¿Por qué unas historias no emocionan y otras no nos interesan para nada? Eduardo Vera, un pediatra apasionado de la narrativa, responde a esta y cuantas preguntas en su libro ‘Érase una vez el cerebro’, un ensayo a medio camino entre lo científico y lo humanístico, lo divulgativo y lo novelesco que nos hará recorrer un apasionante viaje de la mano de la neurociencia y la ficción.

¿Cómo acaba un pediatra escribiendo un libro sobre las historias, narrativa…? Yo soy pediatra, y en pediatría tenemos bastante formación neurológica porque tenemos que estar muy atentos a posibles problemas del desarrollo en el niño. Además, he leído muchos artículos y libros del tema, que me apasiona, siempre me han encantado la historias, tengo formación en dramaturgia, edición… Leyendo un libro sobre neurolingüística, me di cuenta de que todavía se podían contar muchas más cosas sobre la influencia de la narrativa y de cómo muchas cosas que hacemos de pequeños, incluso de bebés, explican cosas que todavía hacemos de adultos, así que me decidí a escribir un libro sobre eso.

Aunque en tu libro lo explicas ampliamente, ¿nos podrías resumir por qué a nuestro cerebro le gustan tanto las historias? Nuestro cerebro tiene muchos sesgos que influyen en nuestras decisiones. Uno de ellos es el sesgo de información, que nos lleva a buscar información más allá de lo lógico porque pensamos que así vamos a estar más adaptados para tomar mejores decisiones. En el libro pongo el ejemplo de cuando a comprarnos una televisión, que nos ponemos a mirar distintos modelos, características técnicas, tamaños…aunque no entendemos nada y aunque solo nos quepa una por el espacio que tenemos en casa. Buscamos información por la mera necesidad de informarnos. Esa necesidad nos lleva incluso a buscar información en las historias de ficción, historias que sabemos que no son reales, pero donde podemos encontrar patrones aplicables a la realidad, porque al fin y al cabo están contadas por personas y que se desarrollan en escenarios que, aunque hipotéticos, podrían aportarnos algo interesante.

