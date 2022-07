La fuerte advertencia de un venezolano desde «el infierno de Darién»

Entornointeligente.com /

«Si pudiera echar el tiempo hacia atrás, no me montaría en ningún bus, en ninguna lancha. No se vengan»; la desgarradora confesión pertenece a un venezolano que desde la selva de Darién advierte que noto es puro engaño.

En un video difundido por redes sociales, se ve a un joven venezolano caminando por la selva de Darién, dando testimonio de lo difícil que es el camino. Al momento de hacer la grabación dada cuenta que ya habían cruzado tres montañas y le faltaban dos más.

El infierno de Darién es noticia todos los días, ya que es la vía que usan miles de migrantes, entre ellos venezolanos, para seguir hacia el norte y alcanzar, con suerte, el sueño americano.

Desde hace meses el tapón de Darién ha sido noticia; sin embargo, la muerte de al menos 4 venezolanos y la desaparición de 5 más, en los últimos días, han puesto el tema en el tapete.

Más de 15 mil migrantes El tapón de Darién, la selva de la muerte o el mismísimo infierno: así se le conoce a este espacio geográfico en Panamá, que se ha hecho paso obligado en la ruta de migrantes hacia los Estados Unidos

Son cerca de 15 mil migrantes los que han atravesado la selva de la muerte, sin contar los tantos que han muerto en el intento. Lo cierto es que a pensar del peligro, la inseguridad y las amplias posibilidades de perder la vida en el intento, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, se internan en Darién.

Desaparecidos, heridos, violaciones, robos, maltratos y mucho más se conocen en las desgarradoras historias de migrantes.

4 muertos en los últimos días El primero de los casos que se conoció fue el del exfuncionario de la Policía de Carabobo, Freddy Alejandro Lira, quien estaba desesperado porque la crisis económica no lo dejaba avanzar y su familia está pasando necesidades.

Esa fue la motivación principal para emprender el viaje a los Estados Unidos, cruzando la selva de Darién; pero no aguantó el infierno, enfermó y falleció.

El segundo caso que se conoció fue el de Luz Asleidys Steile Arguelles y su pequeña Lusied Antonella Chirinos Steile, ambas murieron ahogadas al intentar cruzar un caudaloso río en la selva de Darién.

Familiares reconocieron a las víctimas por un video que le enviaron de manera privada las autoridades.

El más reciente deceso reportado a través de las redes sociales, es el caso del joven merideño Víctor Rincón. El usuario @RamirezPancho13 informó, que Rincón murió al intentar cruzar la Selva del Darién.

El peligro acecha en Darién Las redes sociales se han convertido en una herramienta para dar a conocer lo que ocurren en Darién. Un territorio peligroso donde se arriesgan a perder la vida a diario y en donde personas inescrupulosas son capaces de estafar a los miles de migrantes que en busca de una vida mejor de atreven a dejarlo todo por un sueño americano.

