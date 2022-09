La frase de Nadal que siembra dudas sobre su futuro tras la eliminación en el US Open

Entornointeligente.com /

Otro golpe para Rafael Nadal. Su sorpresiva eliminación en octavos de final del US Open le pegó.

El tenista español lanzó una frase que deja en duda su futuro tras la derrota en cuatro sets ante Frances Tiafoe en Nueva York.

«Acabo de salir de perder los octavos del último Grand Slam de la temporada. Como te puedes imaginar, ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato», dijo en primera instancia.

«Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis. L a vida personal siempre va por delante de la vida profesional. Es el momento de hacer ‘un reset'», agregó.

Y siguió: «Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos, esta es la realidad. Y a partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y, a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida que es tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien».

Sobre la derrota, Nadal fue claro. «Lo he intentado. Había entrenado bien la semana previa, estaba muy contento con mi semana de preparación. Después, a nivel de competición, a lo mejor me falta un poquito de frescura, un poquito más de rodaje, un poquito más de cosas que son difíciles de explicar, que son intangibles, y a lo mejor un poquito más de tranquilidad» , reflexionó.

«Al final, la realidad es bastante simple: no he jugado bien. Y cuando uno no juega suficientemente bien, pues no tiene que ganar», opinó.

