La foto que revelaron de Ben Affleck luego del matrimonio con Jennifer López

El pasado 20 de agosto la famosa pareja estadounidense, Jennifer López y Ben Affleck, se casaron en una mansión que tiene el actor en el estado de Georgia valorada en 8,9 millones de dólares.

Luego de una ceremonia privada en Las Vegas , sellaron su amor con su familia y alguna que otra celebridad.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos. Los tres que Affleck, de 50 años, tuvo con la actriz Jennifer Garner ( Violet, Seraphina y Sam) y los gemelos, Emme y Max, que la intérprete de ‘El anillo’ tuvo con Marc Anthony.

Ahora bien, la agencia Backgrid tomó una foto donde Ben Affleck se ve un poco agotado y ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales. Al actor lo fotografiaron cuando se dirigía al aeropuerto privado con su chofer.

Asimismo, se conocieron las primeras imágenes en donde se ve JLo y a Affleck con sus hijos vestidos de blanco y dándose un beso apasionado al frente de todos los asistentes.

La actriz de 53 años eligió un hermoso vestido blanco de corte sirena con cola , diseñado por Ralph Lauren. Cubrió su cabeza con un larguísimo velo colocado sobre un recogido. Affleck vistió un esmoquin con chaqueta y camisa blanca y pajarita y pantalón negro.

¿Qué celebridades asistieron? George Clooney, Jane Fonda, Renee Zellweger y el presentador Jimmy Kimmel. Sin embargo, los siguientes no fueron aunque estaban invitados: Jennifer Garner ni el hermano de Ben, Casey Affleck.

