La foto más atrevida de Evaluna Montaner sin brasier

Entornointeligente.com / La cantante venezolana Evaluna, causó furor entre sus 16 millones de seguidores, tras publicar unas fotografías en traje de baño, sin dejar casi nada a la imaginación han sido más de mil comentarios los que han reaccionado a su belleza.

A pocos días de comenzar las grabaciones del Reality Show de su familia ¨Los Montaner¨, la actriz de Nickelodeon decidió tomarse unos días libres. Siete fotografías publicó, en una de ellas posa acostada sin topless y dando la espalda a la cámara, siendo una de las imágenes que ha causado impacto. También compartió las palmeras de día y de noche y la vista de ese lugar paradisiaco.

Por otra parte, ella está disfrutando de un lugar tropical con aguas transparentes mientras Camilo, trabaja en el lanzamiento de un nuevo álbum.

