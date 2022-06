La foto inédita de Kai, hijo de Greeicy Rendón

Entornointeligente.com /

El 21 de abril Greeicy y Mike Bahía se convirtieron en padres primerizos, luego del nacimiento de su hijo Kai . Para ambos ha sido una experiencia difícil, pero ciertamente la llegada del bebé ha llenado de alegría la vida a los cantantes.

Eso sí, el cuidado de Kai ha hecho que Greeicy se aleje de las redes sociales y de vez en cuando comparte momentos con su bebé, a través de sus historias de Instagram . Sin embargo, la intérprete de «Los Besos» compartió sus primeras imágenes al lado del pequeño.

Le puede interesar: «Yo amo a mi bebé»: Greeicy Rendón tras críticas por la forma en la que le habla a su pequeño

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy)

«Esa felicidad que tienes pa’ enamorar» , es el texto que acompaña la publicación de la caleña con su hijo. Personajes como Juanes, Lina Tejeiro y Noel Schajris reaccionaron a las fotos que posteó Greeicy en su cuenta de Instagram .

Luego de dar a luz, la cantante subió un video en sus historias, donde relató que ella se sentía en «un callejón sin salida» . Sin embargo, ese callejón «ha estado lleno de amor y de cosas lindas» , haciendo referencia a Kai.

Vea también: Greeicy Rendón mostró el cuerpazo luego de su embarazo y dio algunos tips

En sus más recientes stories, Greeicy le contó a sus seguidores que ella tenía ganas de bailar luego de la primera foto que subió al lado de su bebé, pero el pequeño empezó a llorar después de eso.

«La verdad tenía muchas ganas de bailar, puse música, me arreglé y me imaginé bailando con mi bebé. Y cuando subí la primera foto se puso a llorar y no pude bailar», comentó a través de un video en sus historias de Instagram.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com