La foto de Sofía Vergara que puso a alucinar a sus seguidores

Entornointeligente.com /

La fotografía la muestra con un traje de baño negro, caballos alrededor de ella y luciendo una cabellera rubia. El TBT lleva más de 200.000 likes.

“Quiero decir Miami, pero realmente no puedo recordar”, escribió Sofía Vergara.

A pesar que se nota el paso del tiempo. La actriz de una familia moderna sigue desatando suspiros.

Ver esta publicación en Instagram

#tbt the 90’s🌴🌴I want to say Miami but I cant really remeber !🤪

Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 24 de Oct de 2019 a las 3:37 PDT

Con información de Noticias.caracoltv.com

LINK ORIGINAL: Noticias 24

Entornointeligente.com