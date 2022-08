La Fiscalía hace la vista gorda a varios casos que afectan a políticos

Entornointeligente.com /

ÚH hizo un recuento de los principales funcionarios de la política que se vieron involucrados en denuncias o en casos judiciales que podrían vincularles, pero en los que la investigación paró o nunca se inició en el ámbito del Ministerio Público (Fiscalía General del Estado).

Primeramente tenemos a dos hermanos que integran parte del clan Núñez, quienes operan activamente en Villa Hayes. Se trata de Ricardo Núñez y Basilio Bachi Núñez.

El primero, ex intendente de dicha localidad y actual precandidato a la Gobernación de Presidente Hayes, había sido denunciado en el 2016 por un daño patrimonial de G. 16.000 millones. La denuncia dice que supuestamente se desvió el dinero destinado al aporte jubilatorio de los funcionarios municipales. La causa, sin embargo, sigue paralizada.

Por otra parte, Bachi Núñez, actual diputado del movimiento Honor Colorado (HC), fue denunciado por malversación en la época en que fue intendente de la ciudad de Villa Hayes, pero el caso tampoco prosperó.

DIONISIO AMARILLA. En julio del 2018, la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) presentó una denuncia formal contra el senador liberal Dionisio Amarilla por enriquecimiento y tráfico de influencias. Se hicieron urgimientos y se abrió una carpeta fiscal.

Sin embargo, ya pasaron cuatro del inicio de ese proceso en el ámbito de la Fiscalía General.

CARTES. El ex presidente Horacio Cartes hasta el momento no fue procesado, pese a varias denuncias y vinculaciones en su contra. Recientemente, inclusive, fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El diputado Sebastián Villarejo dijo que la Fiscalía no mide con la misma vara todos los casos, ya que Óscar González Daher fue procesado por no haber declarado bienes que le pertenecían y que Cartes fue denunciado por los mismos hechos, y que el Ministerio Público le aplicó un criterio distinto.

El ex presidente está denunciado por contrabando, lavado de dinero y otros hechos, desde enero de este año y todavía no fue imputado. Por otra parte, se presume que se le está indagando en la investigación del avión venezolano-iraní, pero hasta ahora no se verificaron procesados en la causa.

OTROS. Por otra parte, están otros políticos que gozan de la benevolencia de la Fiscalía General, como son el ex gobernador del Departamento Central Hugo Javier González.

La Fiscalía cuenta con dos nuevas investigaciones en su contra desde el 2021. En una, es por desembolsos de más de G. 50.000 millones sin respaldo, y otra causa es por desembolso de G. 5.000 millones. En ambas causas aún no hay imputación.

En cuanto a Óscar Nenecho Rodríguez, los fiscales Juan Ledesma y Jorge Arce lo investigan desde el año pasado por supuestas sobrefacturaciones en insumos adquiridos en plena pandemia, pero no hay imputación.

Sobre el diputado Avelino Dávalos, ex gobernador de Caazapá, en el 2020, la fiscala Victoria Acuña pidió que se desestime la denuncia en su contra, pese a que se hablaba de un faltante durante su gobierno.

La diputada Marlene Ocampos es investigada por un caso de desvío de más de G. 1.000 millones durante su gestión como gobernadora de Alto Paraguay, periodo 2013-2018. Hasta el momento, no fue procesada.

Por último está el diputado Freddy D’Ecclesiis, cuyo hermano, Víctor Raúl D’Ecclesiis, había caído con droga en Uruguay. Hace un mes también su cuñada Juana Vera D’Ecclesiis fue sentenciada a 11 años de cárcel.

El ex ministro Arnaldo Giuzzio había referido que el legislador también tenía vínculos con narcos, pero no fue investigado.

