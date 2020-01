La felicidad tiene forma de ‘U’: los 48 años son la edad menos satisfactoria en Colombia

Entornointeligente.com /

Mucho se ha especulado sobre la “curva de la felicidad”, es decir, una trayectoria en la vida de los seres humanos donde es posible identificar edades de mayor bienestar. Esta relación entre satisfacción y años ha sido objeto de estudio desde mediados del siglo pasado. Autores han negado un posible vínculo, considerándolo un mito. Otros han sostenido que la satisfacción aumenta con los años. Para aportar a esta discusión, David Blanchflower , exmiembro del Banco de Inglaterra y profesor de la Universidad Dartmouth College (EE. UU.) llevó a cabo su propia investigación. ¿El resultado? Una ‘U’ de felicidad identificada en 132 países, siendo los 47 y 48 años las edades más deprimentes en países desarrollados y en desarrollo, respectivamente. (Lea: ¿Más ahogamientos, suicidios y atracos? La crisis climática podría estar aumentándolos)

Para llegar a esa conclusión , Blanchflower comparó 109 archivos de datos provenientes de Europa, Asia, América del Norte y del Sur, en Australia y África. La información analizada, proveniente de 132 países, estuvo enfocada en la relación entre bienestar y edad, teniendo en cuenta variables como la educación, el estado civil y la fuerza laboral. Al analisis también se incluyeron reportes sobre satisfacción, por ejemplo, cuán satisfecha está la gente con su situación financiera.

Al cruzar estos datos, realizando comparaciones sistemáticas, este economista encontró “evidencia de una forma de U de bienestar en la edad” en todos los países estudiados, incluidos 95 países en desarrollo. Para los 73 desarrollados, entre ellos Polonia, Canadá, Estados Unidos, Italia y Grecia, etc., la trayectoría de la curva alcanza su punto más bajo a los 47.2 años. Mientras que en los otros países como Chile, India, Brasil, Bosnia, Singapur y Colombia , entre otros, el pico de infelicidad está ubicado a los 48 años.

Los resultados de Blanchflower demuestran que existe una curva de la felicidad, en la cual la satisfacción va disminuyendo tras la adultez, alcanzando su mayor insatisfacción en la edad madura. / Pixabay

Una de las conclusiones de Blanchflower es que la forma de ‘U’ del bienestar es una curva generalizada entre los países estudiados, tanto en países donde el salario medio está clasificado como alto y en los países donde no es así, incluso en aquellos donde las personas viven más y en regiones donde los años de vida son más cortos. Es decir, esta trayectoria parece no estar sujeta solo a parámetros de bienestar.

Desde “países de habla inglesa y países que no hablan inglés. Se revela una forma de U en los países que ocupan un lugar destacado en el World Factbook de la CIA (publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del mundo) para los países con esperanza de vida alta y baja al nacer. Lo encontré en doce países clasificados entre los veinte primeros para una esperanza de vida de 82 o más”. Así lo consignó el autor del estudio llamado titulado ¿Está la felicidad en forma de U en todas partes? Años y bienestar subjetivo en 132 países.

La felicidad tiene forma de 'U': los 48 años son la edad menos satisfactoria en Colombia

