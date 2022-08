La Federación Peruana de Fútbol cumplió 100 años por todo lo alto

Entornointeligente.com /

A lo largo de estos 100 años, la Federación Peruana de Fútbol ha dejado huellas imborrables a nivel de selecciones nacionales, registrando cinco participaciones en copas del mundo (Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978, España 1982 y Rusia 2018). En lo que respecta a títulos, la selección peruana ha subido a lo más alto del podio en varias oportunidades: En Copa América, campeonó en las ediciones de 1939 y 1975 y logró el sub campeonato en el 2019; en los Juegos Bolivarianos ganó el título en los años 1938, 1948, 1961, 1973, 1981 y 2001. En categorías juveniles, Perú fue campeón del Campeonato Sudamericano Sub 15 2013 y campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2014. Asimismo, registra dos presencias en los mundiales Sub 17 del 2005, donde Perú fue sede, y en el año 2007 en Corea del Sur. La selección femenina mayor también hizo historia conquistando los Juegos Bolivarianos 2005 y actualmente se encuentra en un sostenido proceso de crecimiento a través de las competencias organizadas por la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol está comprometida con la organización de la Liga de Fútbol Profesional, Liga 2, Liga Femenina, Copa Perú, Torneo de Promoción y Reservas, Torneos de Menores, Futsal y Fútbol Playa, haciendo de este deporte un instrumento para unir a los pueblos y fomentar valores. Rinden homenaje Como parte de las celebraciones por el centenario institucional, la Federación Peruana de Fútbol rindió homenaje a los exseleccionados Percy Rojas, Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas y Hugo Sotil, reconociendo su amplia trayectoria defendiendo los colores de la selección peruana. El presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, entregó placas recordatorias a las leyendas del fútbol peruano y compartió con ellos emotivos momentos durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Videna FPF, en presencia de trabajadores y funcionarios del máximo ente rector. Saludo de la glorias Teófilo Cubillas, tres veces mundialista con la selección peruana, se sumó a los festejos por los cien años de la Federación Peruana. «Querida familia del fútbol peruano, hoy en el centésimo aniversario de nuestra Federación quiero hacerle llegar mi saludo y mi reconocimiento por el trabajo de esta institución. Aquí se abrigan cien años de historia del fútbol peruano, cien años de gloria, alegrías, triunfos y también derrotas. Hemos vivido grandes momentos y otros muy tristes, y eso sucede en todas las familias. Quisiera hacer una mención especial al doctor Teófilo Salinas, quien salió de esta institución para dirigir los destinos del fútbol continental en la CONMEBOL, hoy nace un nuevo compromiso y será para los próximos cien años: de las próximas generaciones, de los nuevos ídolos, de las nuevas estrellas, del nuevo fútbol peruano, hoy debemos festejar lo que sucedió y renovar el compromiso por lo que se viene. «Para mí, el vestir la camiseta de la selección peruana fue un tremendo honor y más aún haberlo hecho en tres Copas del Mundo. Saludos a la Federación Peruana de Fútbol, en la persona de su presidente Agustín Lozano. Un feliz aniversario y grande abrazo para todos», señaló el «Nene». Julio César Uribe, mundialista en España 1982, expresó sus más profundos sentimientos en esta fecha especial. «¿Qué significa ser parte de la historia? Haber defendido la selección nacional, orgullo y felicidad indescriptible. Gracias Federación Peruana de Fútbol por permitirme ser parte de su historia y en estos cien años de vida institucional, un gran abrazo, que sean muchos más de éxitos, a festejar» , manifestó el «Diamante». Claudio Pizarro, excapitán de la blanquirroja y embajador del fútbol peruano en Europa, también dedicó unas palabras a la Federación. «Quiero felicitar a todos los miembros de la familia del fútbol peruano por los cien años de existencia, adicionalmente, quiero agradecer por este premio que me honra y enorgullece», indicó el «Bombardero de los Andes». (FIN) NDP/JSO Publicado: 23/8/2022

