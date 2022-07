La falta de descanso y diversión desestabilizan tu vida – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El descanso no solo implica dormir las ocho horas diarias que recomiendan los especialistas, esto implica mucho más que eso, y aunque en la actualidad esto es cada vez más complicado, se debe hacer el esfuerzo para conseguirlo.

Aunque la mayoría de las personas conocen el daño que genera el estrés , la vida laboral actual se maneja con un ritmo apresurado, y no da cabida al descanso y la diversión.

Cabe acotar que, esto es un error que se debe corregir por el bienestar físico y emocional de la persona.

¿Qué es el descanso? Se define como descanso, la quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. El descanso es la causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas o morales.

Un buen descanso es crucial para el buen funcionamiento cognitivo, regular la frecuencia de respiración, mejorar el estado de ánimo, la salud mental, cardiovascular, cerebrovascular y metabólica de las personas.

Toma en cuenta Como señalamos, el hombre en la actualidad trabaja según la competitividad y la cantidad de recursos existentes, y por esto es cada vez menos frecuente que las personas se tomen un descanso, o un momento de recreación fuera del trabajo.

Expertos señalan que esto puede llegar a ser nocivo para la salud física y mental del ser humano, generar desequilibrio, acabar con la tranquilidad, influir directamente en el estado anímico.

Además, existe la posibilidad de dejar a un lado sus quehaceres cotidianos y en algunos casos, compartir con los seres queridos . Es vital establecer los tiempos y espacios para no agobiar la mente.

Otro aspecto a tomar en cuenta es evitar el traslado de trabajo a la casa, con el objeto de que puedas despejarte y compartir con tus seres queridos.

Lo ideal es que llegues temprano a la oficina y planees organizadamente las tareas a ejecutar con la fecha y hora de entrega para no olvidarlas, entregarlas a tiempo y no llevarse la preocupación a la casa, por no haber podido cumplir.

Recomendaciones ※ Tomar un balance entre el buen manejo del tiempo.

※ Delegar funciones.

※ Separar lo personal de lo laboral.

※ Concentrarse en la tarea que le ocupa.

Si estos tópicos no se regulan, se pueden desencadenar trastornos de sueño, ansiedad, dolor de cabeza, entre múltiples factores a causa del estrés.

