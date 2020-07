La faceta de Shakira como madre; enseña a sus hijos a surfear

Entornointeligente.com /

La cantante colombiana Shakira es una de las artistas que ha hablado mucho sobre respetar las medidas de distanciamiento social por el coronavirus . En España, donde reside con su pareja, el futbolista Gerald Piqué y sus hijos Sasha y Milán, han adoptado nuevas medidas que permiten el retorno paulatino a la operación de diversas dinámicas de la vida social.

Es por eso que la cantante aprovechó este fin de semana para salir a la playa y fue captada disfrutando de una tarde soleada en Barcelona con sus hijos Milan y Sasha (de 7 y 5 años respectivamente), a quienes les enseñó a practicar bodyboard sobre las olas.

Detalla la revista Quién, que la cantante y los niños fueron fotografiados por paparazzi con trajes de buzo.

La intérprete de “Sale el sol” se le vio disfrutando su etapa como madre, mientras que los niños disfrutan del mar y posiblemente en un futuro aprendan a surfear.

“Que lindo verla en esa faceta de mamá”, “Se ve tan feliz y plena con sus hijos”, “Cómo han crecido Sasha y Milán”, “Ella demuestra que no se necesita tener al esposo al lado para andar bien con sus hijos”, “Wow, esos niños están enormes” y “Sus hijos son una belleza” fueron algunas de los comentarios en las redes sociales.

Shakira disfrutó el fin de semana junto a sus hijos y los enseñó a surfear. ( Grosby Group ) Ver esta publicación en Instagram ‪I was honored to be a part of a group of artists who are raising their voices in this critical moment of our history. Fue un honor formar parte de este grupo de artistas sumándose en este momento vital de nuestra historia. #GlobalGoalUnite @GlblCtzn. ?? @imxavimenos

Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 28 Jun, 2020 a las 9:25 PDT

