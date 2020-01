Entornointeligente.com /

Deck13 ha anunciado que el contenido de The Surge 2 está a tan solo unos días de ampliarse a lo grande gracias a la expansión Kraken, sobre la que se ha confirmado sus primeros detalles, así como la fecha de lanzamiento en la que estará disponible. Kraken ofrece unas cuantas horas de acción y una nueva historia relacionada con la aventura principal. El DLC transcurre en las afueras de Jericho, donde habrá que adentrarse en el VBS Krakow, un portaaviones desmantelado. Allí aguardan piratas robots, sistemas de seguridad y unos cuantos jefes duros de pelar. En Vida Extra Por qué lo comparamos todo con Dark Souls Cada uno de estos nuevos enemigos dispondrá de sus propias mecánicas, así que habrá que emplearse a fondo para acabar con ellos. La expansión formará parte del pase de temporada del juego y también de la edición Premium. Es más, esta última se pondrá a la venta el mismo día que este nuevo contenido descargable y ambos llegarán el 16 de enero. Para que os hagáis una idea de lo que os espera en Kraken, en el caso de que tengáis una copia de The Surge 2, tenéis el siguiente tráiler que muestra sus novedades. {“file”:”https://webediaespana.video.content-hub.app/default/video/0a/d1/03/5e1691e24bd22f4383/default-progressive-adaptive.m3u8″,”image”:”https://i.blogs.es/3bf5b2/the-surge-2-dlc/original.jpeg”} (function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName(‘head’) 0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement(‘script’); instagramScript.src = ‘https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js’; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); – La noticia [La expansión Kraken de The Surge 2 llegará la semana que viene con nuevos contenidos y jefes finales fue publicada originalmente en Vida Extra por Sergio Cejas (Beld)

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com