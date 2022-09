La exactriz porno Lana Rhoades confiesa que es asexual y cree que el cine para adultos debería ser ilegal

Entornointeligente.com /

L a exactriz porno Lara Rhoades ha vuelto a envolver en polémica a la industria del cine para adultos. Esta vez ha sido a través de una entrevista concedida a The Skinny Confidential en la que asegura que el cine X no debería existir.

La ahora influencer también ha confesado que, a pesar de los ocho meses que estuvo trabajando en esta industria, se considera asexual . «Ni siquiera me gusta tener sexo, honestamente soy bastante asexual. Nunca me enrollo con la gente, no encuentro a la gente atractiva y siempre he sido así», ha dicho la norteamericana de 26 aáos.

Lana Rhoades cree que el cine para adultos no debería de existir «No creo que sea bueno para nadie, deberían hacerlo ilegal «, ha revelado. La exactriz ha confesado también en la entrevista que nunca quiso destacar y que no entiende el motivo por el que sigue estando en el top de mejores actrices porno de los últimos aáos si se dedicó a ello durante menos de un aáo.

«Creo que sigo siendo la número uno en todos los sitios. Es una locura tomar una decisión cuando tienes 19 aáos y convertirte en la mayor estrella del mundo cuando no tenías intención de hacerlo. Además, solo había tenido intimidad con una persona en ese momento, así que era muy inexperta sexualmente «, ha declarado.

