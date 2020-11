La eufórica llamada de Kamala Harris a Biden: ‘¡Lo hemos conseguido!’

(Le puede interesar: Boris Johnson y otros líderes mundiales felicitan a Biden y a Harris ) We did it, @JoeBiden . pic.twitter.com/oCgeylsjB4 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020 (Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea el video de Kamala Harris aquí ) Las principales cadenas de televisión proyectaron la victoria de Biden y Harris poco antes de las 11:30 de la costa este (16:30 GMT), cuando Biden amplió su ventaja en Pensilvania a más de 30.000 votos sobre el presidente estadounidense, Donald Trump. Poco antes, Trump había proclamado en Twitter que había ganado la reelección “por mucho”, algo falso. (Le sugerimos: Joe Biden, el demócrata que le apunta a unir a Estados Unidos ) Actualmente, Biden suma 284 delegados o 273, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News; mientras que Trump tiene 214

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, publicó este sábado en Twitter un vídeo del momento en el que llamó por teléfono a su compañero de fórmula, el presidente electo Joe Biden, después de que los principales medios proyectaran que ganarán las elecciones.

(Le puede interesar: Kamala Harris, la primera mujer elegida como vicepresidenta de EE. UU. )

“¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, Joe! Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos“ , dijo Harris por teléfono, antes de soltar una carcajada de alegría.

El breve vídeo muestra a Harris al aire libre, vestida con ropa deportiva, el pelo recogido y gafas de sol, y con una amplia sonrisa en la cara.

La hasta ahora senadora demócrata acababa de hacer historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., y la primera de raza negra y raíces asiáticas que llegará a la Casa Blanca.

(Lea también: Trump asegura que ‘la elección está lejos de haber finalizado’ )

Harris, de 56 años e hija de padre jamaicano y madre india, publicó poco antes otro mensaje en Twitter en el que aseguraba que estas elecciones no solo se trataban de Biden o de ella.

“Se trata del alma de EE.UU. y de nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos” , escribió la senadora.

(Además: ‘América, me honra que me haya elegido para dirigir nuestro gran país’: Biden )

Biden, que tiene previsto dar un discurso en horario de máxima audiencia, reaccionó también por primera vez en Twitter a la proclamación de su victoria, y se declaró “honrado” de que haber sido elegido para liderar el país.

“El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí “, prometió el presidente electo.

EFE

